Flaş Osimhen gelişmesi! Galatasaray'a tarih verdi, heyecan dorukta

Galatasaray’da geçen sezonki şampiyonlukta kilit rol oynayan Victor Osimhen’in geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Performansıyla Avrupa devlerinin radarına giren Nijeryalı golcü, Galatasaray yönetimine dönüş yaptı ancak kesin karar için süre istedi. Bu gelişme, hem yönetimde hem de taraftarlar arasında heyecanı artırdı.

AL HİLAL BASTIRIYOR AMA!...

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla adeta fırtına gibi esen Victor Osimhen, şampiyonluk yolunda attığı gollerle takımını sırtlamıştı. Ancak sezonun sona ermesiyle birlikte 25 yaşındaki yıldızın yeni sezonda nerede forma giyeceği merak konusu haline geldi. Transfer döneminin başlamasıyla birlikte Osimhen’e başta Suudi Arabistan’dan olmak üzere birçok teklif geldi.

GÖZÜ PREMİER LİG'DE

Özellikle Al-Hilal kulübü Nijeryalı golcüye yüksek maaş teklif etti ancak Osimhen, bu önerilere defalarca “hayır” dedi. Al Hilal bu transferden henüz vazgeçmiş değil ancak yıldız oyuncunun önceliği İngiltere Premier Lig’den gelecek tekliflerde. Galatasaray cephesi ise oyuncunun bu belirsizlik durumuna son vermesini istiyor.

1 HAFTA SONRA CEVAP GELİYOR

Sabah gazetesinin haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim Osimhen’e kararını bir an önce vermesi için resmi bir mesaj gönderdi. Yönetimin bu baskısına karşılık veren Osimhen ise, "Bana 1 hafta daha süre verin" diyerek net bir tarih verdi.

YILLIK 25 MİLYON EUROLUK TEKLİF MASADA

Galatasaray, oyuncuyu kadroda tutmak adına önemli bir mali teklif de sundu. Buna göre Osimhen’e yıllık 15 milyon euro garanti maaşın yanı sıra, sezon başına 10 milyon euro tutarında reklam ve sponsorluk geliri taahhüt edildi. Bu dev teklifin ardından gözler şimdi tamamen Osimhen’e çevrilmiş durumda.