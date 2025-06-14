Galatasaray Victor Osimhen'in alternatifini buldu!

Galatasaray'da Victor Osimhen'in alternatifi olarak Jonathan David ismi öne çıktı. Victor Osimhen'in başka bir takıma transfer olma ihtimalini gözeten Galatasaray, Jonathan David için resmen temaslarda bulundu.

Galatasaray'da Victor Osimhen sonrası dönem için Jonathan David kritiği yapılıyor. Victor Osimhen'in kararını bekleyen sarı kırmızılı yönetim, Galatasaray için B planı olarak Jonathan David ile görüşmelerde bulundu.

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN'DEN SONRA JONATHAN DAVID TRANSFERİ

Jonathan David'in menajeriyle temasa geçen Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, yıldız oyuncunun mali şartları ve transfer süreciyle ilgili bilgi aldı. Victor Osimhen için beklemede olan Galatasaray, tezat bir durum gelişmesi halindeyse Jonathan David'e imza attırmak istiyor.

JONATHAN DAVID VE PERFORMANS BİLGİLERİ

Lille ile sözleşmesi sona eren Jonathan David, bu sezon Fransa ekibiyle 49 maça çıkmış ve 25 gol ile 12 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.