Tahliye olan arkadaşının valizinde hapishaneden firar etti

Fransa'da Corbas Cezaevi'nde filmleri aratmayan bir firar gerçekleşti. Tahliye olan arkadaşının valizine saklanan 20 yaşındaki mahkum bu yöntemle kaçmayı başardı.

Fransa'da Lyon'un güneyinde bulunan Corbas Cezaevi'nden akılalmaz bir firar gerçekleşti. 20 yaşındaki mahkum, tahliye olan arkadaşının valizine saklandı ve cezaevi memurlarını bu yöntemle atlatmayı başardı.

BİRDEN FAZLA SUÇTAN HÜKÜMLÜ

Cezaevi yetkilileri, kaçak mahkumun birden fazla suçtan hüküm giydiğini açıkladı. AFP'nin haberine göre, kaçan mahkum valizde kıyafetlerin arasına saklandı.

Fransa Cezaevi İdaresinin resmi açıklamasında, "mahkumun, arkadaşının serbest bırakılmasından yararlanarak bavuluna saklanıp kaçtığı" söylendi. Cezaevi İdaresinden bir kaynak, firarinin organize suç bağlantılı bir dosyada şüpheli sıfatıyla yer aldığı bilgisini paylaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

AFP'nin BFMTV'ye dayandırdığı haberine göre, yetkililer, hapishane yönetiminin konuyla ilgili idari soruşturma yürüttüğünü duyurdu. Lyon Cumhuriyet Savcılığının da firar olayına dair adli kovuşturma başlattığı duyuruldu. Güvenlik prosedürleri gözden geçiriliyor.