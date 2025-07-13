Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Tahliye olan arkadaşının valizinde hapishaneden firar etti

Fransa'da Corbas Cezaevi'nde filmleri aratmayan bir firar gerçekleşti. Tahliye olan arkadaşının valizine saklanan 20 yaşındaki mahkum bu yöntemle kaçmayı başardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tahliye olan arkadaşının valizinde hapishaneden firar etti
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
13.07.2025
saat ikonu 12:49
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 13:06

Fransa'da 'un güneyinde bulunan Corbas Cezaevi'nden akılalmaz bir firar gerçekleşti. 20 yaşındaki mahkum, tahliye olan arkadaşının valizine saklandı ve cezaevi memurlarını bu yöntemle atlatmayı başardı.

BİRDEN FAZLA SUÇTAN HÜKÜMLÜ

Cezaevi yetkilileri, mahkumun birden fazla suçtan hüküm giydiğini açıkladı. AFP'nin haberine göre, kaçan mahkum valizde kıyafetlerin arasına saklandı.

Cezaevi İdaresinin resmi açıklamasında, "mahkumun, arkadaşının serbest bırakılmasından yararlanarak bavuluna saklanıp kaçtığı" söylendi. Cezaevi İdaresinden bir kaynak, firarinin bağlantılı bir dosyada şüpheli sıfatıyla yer aldığı bilgisini paylaştı.

Tahliye olan arkadaşının valizinde hapishaneden firar etti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

AFP'nin BFMTV'ye dayandırdığı haberine göre, yetkililer, hapishane yönetiminin konuyla ilgili idari soruşturma yürüttüğünü duyurdu. Lyon Cumhuriyet Savcılığının da firar olayına dair adli kovuşturma başlattığı duyuruldu. Güvenlik prosedürleri gözden geçiriliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gelinin tuhaf isteği arkadaşını çileden çıkardı! Düğün ise hiçbir zaman olmadı
İnsan ve hayvan kanıyla besleniyor, öpücü böceklerle yayılıyor! Ölümcül parazit alarmı
ETİKETLER
#fransa
#organize suç
#kaçak
#lyon
#Cezaevi Firari
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.