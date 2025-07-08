Fransız lider Macron ile eşi Brigitte arasında yeni gerginlik: Eli havada kaldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron arasındaki gerginlik bir kez daha kameralara yansıdı. Fransız lider, göreve gelişinden bu yana İngiltere'ye ilk kez gitti. Brigitte Macron da eşlik etti. Uçaktan iniş sırasında Brigitte Macron'a yardım etmek için elini uzatan Emmanuel Macron'un eli havada kaldı. Brigitte Macron, eşinin elini tutmak yerine korkulukları tutmayı tercih etti. Bu görüntülerin ardından akıllara uçakta yaşanan tokat krizi de geldi.