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 | Bengü Sarıkuş

Dar gelirli ailelere ücretsiz tüp bebek desteği

Aile Yılı kapsamında genç nüfusun artması için çocuk sahibi olmak da teşvik ediliyor. Gaziantep'te doğal yollarla çocuk sahibi olamayan dar gelirli 200 aile için tüp bebek projesi hayata geçirildi.

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Dar gelirli ailelere ücretsiz tüp bebek desteği
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.07.2025
saat ikonu 12:37
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 12:40

Büyükşehir Belediyesince, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "" ilan etmesiyle ailelere destek amacıyla başlatılan projeye Valilik, Şehir Hastanesi ve Eczacılar Odası destek veriyor.

Dar gelirli ailelere ücretsiz tüp bebek desteği

1 Mart ile 30 Haziran tarihleri arasında alınan başvurularda şartları taşıyan ailelerin tedavisine başlanacak ve tüm masraflar, Büyükşehir Belediyesi ve Valilik tarafından karşılanacak.

Dar gelirli ailelere ücretsiz tüp bebek desteği

AİLE YILI PROJESİNE DESTEK UYGULAMA

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü İsmail Özer, projeyle Aile Yılı'na anlamlı bir katkı sunmak istediklerini belirtti.
Ailenin toplum için öneminden bahseden Özer, şunları kaydetti: "Başvurularımızı aldık. Şu an değerlendirme aşamasındayız. Uygun olan aileleri tüp bebek merkezlerine yönlendireceğiz ve tedavilere bu şekilde başlanacak. Şu an için 200 aileyle yola çıkıyoruz ama ilerleyen süreçte daha fazla aileye ulaşmayı hedefliyoruz. Her aile bebek sahibi olmak ister. Biz de bu özlemi gidermek için elimizden gelen desteği veriyoruz."

Dar gelirli ailelere ücretsiz tüp bebek desteği

İŞLEMLER ORTALAMA 2 HAFTA SÜRÜYOR

Özer, belediye olarak "Aile Yılı" kapsamında birçok proje yürüttüklerini ve tüp bebek projesinin de bu çalışmaların önemli bir ayağını oluşturduğunu ifade etti.
Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu ise projeye paydaş olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, tüp bebek işlemlerinin ortalama iki hafta sürdüğünü söyledi.

Dar gelirli ailelere ücretsiz tüp bebek desteği

Tedavi süreçlerini yakından takip edeceklerini belirten Türkçüoğlu "Laboratuvar ortamında yapılan işlemlerle çiftlerin çocuk sahibi olması sağlanıyor. Proje kapsamında birçok ailenin hayallerine kavuşacağına inanıyoruz." dedi.

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#gaziantep
#tüp bebek
#Aile Yılı
#Sosyal Destek
#Büyükşehir Belediyesi
#Ekonomi
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