Son dakika | İsrailli Bakan Katz Batı Şeria için küstah çağrı! Filistinliler için 'zorla tahliye' istedi

28 Ağustos 2024 10:15 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 10:18

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında son dönemde yaptığı açıklamalar ve iftiralarla sürekli gündeme gelen İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, işgal altındaki Batı Şeria için küstah bir öneri sundu. Aşırı sağcı Bakan Katz, bölgede yaşayan Filistinlilerin zorla transfer edilmesi çağrısında bulundu.

SORUNSUZ İŞGAL İÇİN HAZIRLIK

Katz, X'ten yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Ordumuz Cenin ve Tulkarem kamplarında kurulan İslam-İran altyapısını dağıtmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. İran, teröristleri finanse edip silahlandırarak ve Ürdün’den gelişmiş silahları kaçırarak, Gazze ve Lübnan’daki modele benzer şekilde Batı Şeria’da İsrail’e karşı bir doğu cephesi kurmaya çalışıyor.

Batı Şeria'daki tehdit ile Gazze'de yaptığımız gibi başa çıkmalıyız, buna Filistinli sakinlerin geçici tahliyesi ve gereken diğer adımlar da dahildir. Bu kelimenin her anlamıyla bir savaş ve onu kazanmalıyız."