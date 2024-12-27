Son dakika | İsrailli bakan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi: Şiddetle kınıyoruz
Son dakika haberi: İsrailli bir bakanın Mescid-i Aksa'ya güvenlik güçlerinin koruması altında düzenlediği baskın sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "baskını şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.
İsrailli bir bakanın Mescid-i Aksa’ya güvenlik güçlerinin koruması altında düzenlediği baskın sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrailli bir bakanın Mescid-i Aksa'ya güvenlik güçlerinin koruması altında düzenlediği baskını şiddetle kınıyoruz.
İsrailli yetkililerin Gazze’de devam eden soykırımın yanı sıra Mescid-i Aksa’daki tarihi statükoyu değiştirmeye matuf provokasyonları, bölgede güvenlik ve istikrara karşı tehdit oluşturmaktadır.
Uluslararası toplumu, İsrailli yetkililerin bölgedeki gerginliği daha da artıracak eylemlerine karşı gerekli tedbirleri almaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.