Son dakika | İtalya'da lüks yat battı: Morgan Stanley'nin başkanı Jonathan Bloomer da kayıplar arasında

20 Ağustos 2024 09:22 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 09:33

Alain Delon öldü, eski soru gündeme geldi: Hangisi daha yakışıklı, Alain Delon mu Cüneyt Arkın mı?

Alain Delon öldü, eski soru gündeme geldi: Hangisi daha yakışıklı, Alain Delon mu Cüneyt Arkın mı?

ABD'nin dev yatırım bankası Morgan Stanley International'ın başkanı Jonathan Bloomer'a ait lüks yat İtalya'nın Sicilya adasında yer alan Palermo kenti açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle battı.

MIKTE LYNCH VE KIZI DA TEKNEDEYDİ

Reuters'ın geçtiği son dakika haberine göre Sicilya'daki sivil koruma dairesi başkanı Salvatore Cocina, Blumer ve Clifford Chance'de avukat olan Chris Morvillo'nun kayıplar arasında olduğunu söyledi.

İngiliz teknoloji kralı Mike Lynch ve 18 yaşındaki kızı Hannah da kayıp.

İtalyan sahil güvenliği daha önce yaptığı açıklamada, 56 metrelik İngiliz bayraklı bir yelkenli gemi olan Bayesian'ın 22 kişi taşıdığını ve Porticello limanı yakınında kıyının hemen açıklarında demirlediğini ve Pazartesi günü erken saatlerde bir kasırgaya çarptığını söyledi. ifade.

15 KİŞİ KURTARILDI

Geminin şefi olan bir adamın öldüğü doğrulanırken. Sahil güvenlik, kayıpların İngiliz, Amerikan ve Kanada vatandaşlığına sahip olduğunu söyledi.

Aralarında teknenin sahibi Leeds'in eşi Angela Bacares ve annesi tarafından kurtarılan bir yaşındaki kız çocuğunun da bulunduğu 15 kişi kurtarıldı.

Birleşik Krallık'ın teknoloji sektörünün en parlak işletmelerinden biri haline gelen bir yazılım şirketi olan Autonomy'nin kurucu ortağı Leeds'in sözcüsü yorum yapmayı reddetti.