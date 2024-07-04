Son dakika! Japonya'da 5.4 büyüklüğünde deprem

04 Temmuz 2024 08:48 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 08:50

Dünya beşik gibi! Ada ülkesi şiddetli depremle sarsıldı

Dünya beşik gibi! Ada ülkesi şiddetli depremle sarsıldı

Dünya beşik gibi: Endonezya şiddetli sallandı

Dünya beşik gibi: Endonezya şiddetli sallandı

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun doğusundaki Çiba açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Çiba eyaletine bağlı Katsuura ve Isumi bölgesi açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem oldu.

"DEV DALGA" UYARISI YAPILMADI

Yerel saatle 12.12'de 50 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadı.

Sarsıntı Çiba genelinin yanı sıra başkent Tokyo ile çevresindeki Kanagawa, İbaraki ve Saitama eyaletlerinde hissedildi.