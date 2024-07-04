Son dakika! Japonya'da 5.4 büyüklüğünde deprem
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Temmuz 2024 08:48 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 08:50
Son dakika... Japonya'nın başkenti Tokyo'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun doğusundaki Çiba açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Çiba eyaletine bağlı Katsuura ve Isumi bölgesi açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem oldu.
"DEV DALGA" UYARISI YAPILMADI
Yerel saatle 12.12'de 50 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadı.
Sarsıntı Çiba genelinin yanı sıra başkent Tokyo ile çevresindeki Kanagawa, İbaraki ve Saitama eyaletlerinde hissedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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