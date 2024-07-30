Son dakika | İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı

30 Temmuz 2024 19:57 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 20:31

Son dakika haberine göre, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde büyük bir patlama sesi duyuldu. Patlama sonrası bölgeden dumanlar yükseldi.

Reuters Haber Ajansı'nın güvenlik kaynaklarından geçtiği bilgiye göre İsrail, Hizbullah’ın üst düzey komutanını hedef aldı.

SALDIRIYI İSRAİL ÜSTLENDİ

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hava saldırısı düzenlediğini doğruladı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'daki saldırıyı üstlendiklerini belirterek, "Hizbullah kırmızı çizgiyi aşmıştı" dedi.

İsrail, düzenlenen saldırıda hedef alınan ismin Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Şükr olduğu açıklandı.

8 KATLI BİNA HEDEF ALINDI

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail savaş uçakları, Cibşin ve Adşit beldeleri arasındaki Halta bölgesinde 8 katlı bir evi hedef aldı.

Saldırı sonucu evin tamamen yıkıldığı bildirilen haberde, can kaybına ilişkin henüz bilgi geçilmedi. Ayrıca, İsrail'e ait savaş uçaklarının ses duvarını aşarak iki defa sonik patlamaya neden olduğu kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in Lübnan sınırında yer alan ve işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde Hizbullah tarafından saldırı düzenlendiği iddia edilmişti. Hizbullah'ın üstlenmediği saldırıda 12 kişi ölmüştü. İsrail, saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tutarken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'misliyle karşılık vereceklerini' bildirmişti.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu belirtmişti.

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