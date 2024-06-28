Son dakika! Peru şiddetli sallandı
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com
28 Haziran 2024 09:14 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 10:37
Son dakika... Güney Amerika ülkesi Peru'da 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
EMSC (Euro-Mediterranean Seismological Centre) verilerine göre Peru'da 7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
7 büyüklüğünde olan söz konusu deprem saat 08:36'da yerin 56 km derinliğinde meydana geldi.
Yine EMSC sistemi üzerinden tsunami riski uyarısı yapıldı.
Kaynak: tgrthaber.com