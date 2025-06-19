Son dakika | Rusya savaşa girecek mi? Vladimir Putin'den İran-İsrail açıklaması

Son dakika haberi: ABD'nin İsrail'e desteği sonrası İran ile ilişkileri iyi olan Rusya'dan açıklama geldi. ABD'nin ''İran'ı vurabiliriz'' açıklamaları Rusya'nın savaşa dahil olma ihtimali söylemlerine neden oldu. Vladimir Putin İran-İsrail savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

İran ile İsrail birbirine saldırmaya devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, İran’ı nükleer tesislerini vurmakla tehdit etti. Orta Doğu’da gerilim tırmanırken İsrail-İran savaşına ABD’nin dahil olacağı konuşuluyor. İsrail destek veren ABD’nin yanı sıra İran ile ilişkileri iyi olan Rusya’nın da savaş tutumu merak ediliyor.

RUSYA SAVAŞA GİRECEK Mİ?

Rusya lideri Vladimir Putin savaşa ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı. Vladimir Putin savaşın bir an önce sonlanması gerektiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin, “Doğru olan, düşmanlıkları sona erdirmenin yollarını aramak, hem İran'ın hem de İsrail'in çıkarlarını güvence altına almanın yollarını bulmak" dedi.

''SEÇENEKLER VAR''

Putin, "İran’ın barışçıl nükleer enerji alanındaki çıkarları sağlanabilir. İsrail’in güvenlikle ilgili endişeleri ortadan kaldırılabilir. Seçenekler var“ dedi.

