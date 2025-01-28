Son dakika | Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic istifa etti

28 Ocak 2025 13:57 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 14:05

Son dakika haberi: Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, bir süredir devam eden protestolar nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, ülkenin kuzeyindeki Novi Sad kentinde tren istasyonunda 15 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası hükümete yönelik protestolar nedeniyle istifa etti. Detaylar geliyor...