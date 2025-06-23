Son dakika | Suriye'deki ABD askeri üssüne havan saldırısı

İstanbul
Son dakika haberi: Orta Doğu'da tansiyonu arttırmaya devam ediyor. ABD'nin Suriye'ye bağlı Haseke bölgesinde bulunan bir askeri üssü havan saldırısı ile hedef alındı.
Suriye'nin Haseke bölgesinde bulunan bir ABD askeri üssü havan saldırısıyla hedef alındı. İran merkezli Mehr haber ajansının haberine göre, Bilgi sahibi kaynaklar Suriye'deki bir ABD askeri üssüne saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Kaynaklar, Suriye'nin Haseke ilinin batısındaki bir bölgedeki ABD askeri üssünün hedef alındığını belirtti.
Söz konusu kaynaklar, saldırının ardından üssün ana girişinde yoğun güvenlik önlemleri alındığını duyurdu.
Son dakika haberinin detayları geliyor...