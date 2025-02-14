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 | Mutluhan Yildiz

Son dakika | Trump Gazze'de topu İsrail'e attı! 'Ne yapacağından emin değilim'

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump, ateşkes kararı alınan Gazze için skandal ifadeler kullandı. Trump, "Yarın Gazze konusunda sert bir duruş alacağım, İsrail ne yapacak emin değilim" dedi.

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Son dakika | Trump Gazze'de topu İsrail'e attı! 'Ne yapacağından emin değilim'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 23:13
|
GÜNCELLEME:
15.02.2025
saat ikonu 00:02

Son dakika haberine göre, Hamas’ın Cumartesi günü İsrailli esirleri serbest bırakacağını duyurmasına rağmen, ABD Başkanı Donald Trump’tan tehditvari bir açıklama geldi.

Trump, "Yarın Gazze konusunda sert bir duruş sergileyeceğim. İsrail’in nasıl bir adım atacağını kestiremiyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes sürecinde yaşanan krizin aşılmasının ardından, Hamas yarın 369 Filistinli mahkum karşılığında serbest bırakılacak üç İsrailli esirin isimlerini kamuoyuna duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’ın Cumartesi günü öğlene kadar Gazze’de tuttuğu rehineleri serbest bırakmaması durumunda ateşkesin sona erdirilmesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan, Hamas dün yaptığı açıklamada, üç İsrailli esiri ateşkes çerçevesinde olması gerektiği gibi yarın serbest bırakacağını duyurdu.

19 Ocak’ta başlayan ateşkes sürecinde, şu ana kadar 16 İsrailli ve beş Taylandlı rehine, İsrail hapishanelerindeki 566 Filistinli mahkum ile takas edildi.

Ateşkesin başlamasının üzerinden altı hafta geçerken, toplamda 33 İsrailli rehinenin yaklaşık bin 900 Filistinli mahkum ve tutukluya karşılık serbest bırakılması planlanıyor. 7 Ekim’de kaçırılan esirlerden 73’ünün ise hâlâ Gazze’de tutulduğu ifade ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

ABD, TÜRKİYE'DEN NE KADAR GÜMRÜK VERGİSİ ALIYOR?
Türkiye'den Amerika'ya gönderilen ve değeri 800 doları aşmayan ürünler gümrük vergisinden muaf tutuluyor. Yani ABD'de gümrük muafiyet sınırı 800 dolar. Ancak bu durum gümrük memuru inisiyatifi ile değişebiliyor. Bu sınırı aşan ürünlerde yüzde 15'e ulaşan oranlarda gümrük vergisi uygulanır.

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ETİKETLER
#abd
#gazze
#İsrail
#donald-trump
#Polİtİka
#Sert Duruş
#Uluslararası Ilişkiler
#Dünya
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