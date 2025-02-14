Son dakika | Trump Gazze'de topu İsrail'e attı! 'Ne yapacağından emin değilim'

Son dakika haberine göre, Hamas’ın Cumartesi günü İsrailli esirleri serbest bırakacağını duyurmasına rağmen, ABD Başkanı Donald Trump’tan tehditvari bir açıklama geldi.

Trump, "Yarın Gazze konusunda sert bir duruş sergileyeceğim. İsrail’in nasıl bir adım atacağını kestiremiyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes sürecinde yaşanan krizin aşılmasının ardından, Hamas yarın 369 Filistinli mahkum karşılığında serbest bırakılacak üç İsrailli esirin isimlerini kamuoyuna duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’ın Cumartesi günü öğlene kadar Gazze’de tuttuğu rehineleri serbest bırakmaması durumunda ateşkesin sona erdirilmesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan, Hamas dün yaptığı açıklamada, üç İsrailli esiri ateşkes çerçevesinde olması gerektiği gibi yarın serbest bırakacağını duyurdu.

19 Ocak’ta başlayan ateşkes sürecinde, şu ana kadar 16 İsrailli ve beş Taylandlı rehine, İsrail hapishanelerindeki 566 Filistinli mahkum ile takas edildi.

Ateşkesin başlamasının üzerinden altı hafta geçerken, toplamda 33 İsrailli rehinenin yaklaşık bin 900 Filistinli mahkum ve tutukluya karşılık serbest bırakılması planlanıyor. 7 Ekim’de kaçırılan esirlerden 73’ünün ise hâlâ Gazze’de tutulduğu ifade ediliyor.