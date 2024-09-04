Son dakika | Ukrayna'da şok istifa! Dışişleri Bakanı Kuleba görevini bıraktı

04 Eylül 2024 09:31 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 09:47

Ukrayna'nın alev makinesi saklanan Rus askerlerini avladı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Ukrayna'nın alev makinesi saklanan Rus askerlerini avladı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Ukrayna'dan Rusya sınırına hava saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ukrayna'dan Rusya sınırına hava saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya ile amansız bir savaşın içinde olan Ukrayna'da flaş bir gelişme yaşandı. Reuters'ın geçtiği son dakika haberine göre Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın istifasını sunduğunu açıkladı.

İstifa, Rusya'nın geçen hafta ülkenin batısındaki Poltava şehri ve başkent Kiev'e düzenlediği ağır saldırıların ardından başlayan kabine değişikliğinin bir parçası olarak yorumlandı.

RUSYA'DAN YENİ SALDIRI

Öte yandan Rus ordusu, Ukrayna'nın Lviv kentine yeni bir füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den geldi. Zelenski, X hesabından yaptığı açıklamada, saldırının sivil altyapıya düzenlendiğine dikkati çekerken, mevcut bilgilere göre saldırı sonucu biri çocuk 5 kişinin öldüğünü, 30'dan fazlasının yaralandığını ifade etti. Zelenski, "Şehirdeki sıradan konut binaları, okullar ve tıbbi tesisler hasar gördü" ifadesini kullandı.