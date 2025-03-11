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 | Mutluhan Yıldız

Son dakika | Ateşkes için son hamle! Ukrayna kararı verdi ABD teklifi Rusya'ya iletti

Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna ile ateşkes önerisini Rusya'ya ileteceklerini duyurarak, "Karar artık onların elinde" ifadelerini kullandı.

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Son dakika | Ateşkes için son hamle! Ukrayna kararı verdi ABD teklifi Rusya'ya iletti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 21:24
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 22:14

Son dakika haberine göre, aylardır konuşulan Ukrayna ve Rusya arasındaki ateşkes görüşmelerinde kritik bir aşamaya geçildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ateşkes önerisini Rusya'ya bildireceklerini ifade ederek, "Karar artık onların elinde" dedi.

Ukrayna ve ABD yetkilileri, Rusya ile çatışmaları sonlandırmanın yollarını ele almak üzere uzun saatler boyunca kapalı kapılar ardında görüşmeler gerçekleştirdi. Toplantı, Kiev güçlerinin gece boyunca Moskova'ya yönelik şimdiye kadarki en büyük insansız hava aracı saldırısını düzenlemesinin hemen ardından yapıldı.

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30 GÜNLÜK ATEŞKESİ UKRAYNA KABUL ETTİ!

Sekiz saatten fazla süren müzakerelerin sonucunda taraflar ortak bir açıklama yayımlayarak, Ukrayna’nın ABD'nin önerdiği 30 günlük geçici ateşkes planını kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu. Ancak sürecin ilerleyişinin, Rusya’nın bu ateşkesi kabul etmesine ve uygulamasına bağlı olacağı vurgulandı. Taraflar karşılıklı anlaşma sağlandığı takdirde ateşkesin uzatılabileceğini belirtti.

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"KALICI BARIŞIN ANAHTARI"

Bildiride, “Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'ya, karşılıklı adımların kalıcı barışın anahtarı olduğunu iletecektir” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, “ABD, istihbarat paylaşımındaki kısıtlamaları derhal kaldırarak Ukrayna'ya yönelik güvenlik yardımlarını yeniden başlatacaktır” denildi.

Taraflar aynı zamanda Washington ve Kiev'in, haftalardır müzakere edilen ve geçen hafta Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy arasında gerilimli geçen görüşmenin ardından belirsizliğe sürüklenen, Ukrayna'nın stratejik maden kaynaklarının geliştirilmesine yönelik anlaşmayı en kısa sürede sonuçlandırma konusunda uzlaştığını duyurdu.

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