Son dakika | Vladimir Putin'den ateşkes mesajı! 'Karşı değiliz'

26 Aralık 2024 20:15 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 20:43

Son dakika haberi: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş üçüncü yılına girerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den ateşkes mesajı geldi. Putin, "Rusya-Ukrayna ateşkes müzakerelerine Slovakya ev sahipliği yapmaya hazır, karşı değiliz" dedi. Rusya resmi haber ajansı TAAS'ın aktardığına göre, Putin, Ukrayna'daki çatışmayı sonlandırmayı istiyor.

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Son dakika haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Putin yaklaşık üç senedir süren Ukrayna-Rusya savaşında ateşkese sıcak baktığını belirtti. Putin ateşkese sıcak baktığını ifade ederek, "Rusya-Ukrayna ateşkes müzakerelerine Slovakya ev sahipliği yapmaya hazır, karşı değiliz" dedi.

Slovakya'nın ev sahipliğinde yapılabilecek müzakerelerin Ukrayna'nın onayıyla başlayabileceğini ifade eden Putin, her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olduklarını dile getirdi.

PUTİN GÖZDAĞI VERMEYİ DE BIRAKMADI!

Putin, "Oreşnik balistik füzesi" olarak adlandırılan ve tarihi bir yenilik olarak nitelendirilen bir silahın da gerekirse devreye alınabileceğine dikkat çekti.

Öte yandan, Putin Ukrayna'yı Avrupa'ya yönelik gaz sevkiyatını engelleyerek kıtayı cezalandırmaya çalışmakla suçladı.

"UKRAYNA'NIN SÖYLEMLERİ BOŞ VE ANLAMSIZ"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, şu aşamada yapılacak bir ateşkesin Ukrayna'nın lehine olacağını ifade etti. Lavrov, Ukrayna'daki çatışmaların sonlandırılmasına yönelik söylemleri ise "boş ve anlamsız" olarak nitelendirdi.