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 | Yusuf Özgür Bülbül

Son dakika | Barış masası Türkiye'de kuruluyor: Zelenskiy Putin'in İstanbul davetini kabul etti!

Son dakika haberi: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Perşembe günü Türkiye’de Putin’i bekliyor olacağım. Umarım Ruslar bu sefer neden gelemeyeceklerine dair bahaneler aramaz" dedi...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 20:14
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 20:31

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkes beklediklerini söyledi. Son dakika haberine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 15 Mayıs'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye görüşeceğini duyurdu.

Zelenskiy, "Diplomasi için gerekli zemini sağlamak üzere yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkes bekliyoruz. Ölümleri uzatmanın bir anlamı yok. Perşembe günü Putin'i Türkiye'de bekliyor olacağım. Umuyorum ki bu sefer Ruslar, 'yapamayız' demek için bahane aramazlar" dedi.

Son dakika | Barış masası Türkiye'de kuruluyor: Zelenskiy Putin'in İstanbul davetini kabul etti!

TRUMP ÇAĞRI YAPMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile ateşkes anlaşması yapmak istemiyor, bunun yerine perşembe günü Türkiye'de bir araya gelerek kanlı savaşa bir son verilmesini müzakere etmek istiyor" demişti. Ukrayna'nın söz konusu teklifi derhal kabul etmesi gerektiğini vurgulayan Trump, "En azından bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını görebilirler. Eğer mümkün değilse, Avrupalı liderler ve ABD, durumu daha net bir şekilde anlayacak ve buna göre hareket edebilecek" demişti.

Son dakika | Barış masası Türkiye'de kuruluyor: Zelenskiy Putin'in İstanbul davetini kabul etti!


Ukrayna'nın İkinci Dünya Savaşı Zaferini kutlamakla meşgul olduğunu ifade eden Trump, "Putin'le bir anlaşma yapacaklarından şüphe etmeye başlıyorum. Görüşmeyi hemen şimdi yapın" demişti.

PUTİN'DEN İSTANBUL TEKLİFİ

Putin, Ukrayna yönetimine ateşkes anlaşması konusunda mesaj göndermiş, "Görüşmelere 15 Mayıs'ta daha önce de yürütüldüğü ama yarım bırakıldığı yerde, İstanbul'da vakit kaybetmeden başlamayı teklif ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu görüşmelerin gerçekleştirilmesi için çok şey yaptı" demişti.

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