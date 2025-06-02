Son derece zehirli, kuş avlayan yılanlarla havalimanında yakayı ele verdi

Hindistan'ın Mumbai şehrinde bulunan Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı'nda yasa dışı kaçakçılık ifşa oldu. Tayland'dan gelen yolcunun valizinden 48 zehirli yılan ve 5 kaplumbağa ele geçirildi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'tan, Hindistan'nın Mumbai şehrine gelen bir yolcu havalimanında durduruldu. Yolcunun valizinde yapılan aramada aralarında son derece zehirli 3 örümcek kuyruklu engerek türünün de olduğu 48 yılan ile 5 Asya yaprak kaplumbağası bulundu.

YILANLAR SON DERECE ZEHİRLİ, KUŞ AVLAYAN TÜRLER

Hayvanların türleri yaban hayatı alanında faaliyet gösteren "Resqink Association for Wildlife Welfare (RAWW)" isimli kuruluş tarafından doğrulandı, yılanların son derece zehirli ve küçük kuşları avlayan tehlikeli türler olduğu belirtildi.

Yaban Hayatı Koruma Yasası kapsamında yılan ve kaplumbağaların getirildikleri ülkeye geri götürülmesine karar verildi.