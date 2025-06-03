Sörfçünün korku dolu anları: Ayağına çarpan köpek balığından zor kurtuldu

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir sörfçü, 3 metrelik köpek balığıyla yüz yüze geldi. Korkunç karşılaşma Jens Heller, sörf tahtasındayken gerçekleşti ve canını zor kurtardı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 42 yaşındaki Jens Heller, ailesiyle beraber Montara Eyalet Plajı'na gitti. 6 aylık kızı ve eşi kumsaldayken kendisi sörf yapan Heller, bir an sert bir şeye çarptığını hissetti. Heller, bunun bir kaya ya da benzeri bir şey olduğunu düşünürken aslında ayağına çarpan bir köpek balığının burnuydu.

SÖRF TAHTASINI ISIRDI

Heller, suya düşüp arkasına baktığında jilet gibi keskin dişleri olan bir köpek balığı olduğunu fark etti. Sörf tahtasını, köpek balığına doğru savurduğunda ise vahşi yırtıcı, tahtayı kemirmeye başladı.

KÖPEK BALIĞI YÜZEREK UZAKLAŞTI

''Bundan kurtulamayacağım'' diye düşündüğünü söyleyen Heller, "Tahtayı köpek balığına doğru ittim ve kurtulmak için tekmelemeye çalıştım, ancak daha sonra tahtayı oldukça hızlı bir şekilde bıraktı ve sadece yüzerek uzaklaştı. İşte o zaman tahtamı olabildiğince hızlı bir şekilde yakaladım ve kıyıya doğru döndüm ve oradan kürek çekerek geri döndüm.'' diyerek yaşadıklarını anlattı.

BOYU YAKLAŞIK 3 METREYDİ

Heller, köpek balığının sadece başını gördüğünü fakat diğer sörfçülerin de bu olaya şahit olduğunu ve köpek balığının uzunluğunun yaklaşık 3 metre olduğunu söylediklerini aktardı.

Kıyıya ulaşır ulaşmaz eşi ve çocuğunun yanına giden Heller, onların bu korku dolu anlara şahit olmamasına sevindiğini söyledi.

PLAJ BİR SÜRE KAPATILDI

New York Post'un haberine göre, Heller, olayını cankurtaranlara bildirdi ve onlar da hafta sonu boyunca plajı kapattılar. Heller, bu tehlikeli kazadan sonra sörf tutkusunu kaybetmediğini ancak saldırının yaşandığı yere uzun süre dönmeyi düşünmediğini söyledi.