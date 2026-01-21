Sosyal medyada gündem oldu! Hayata küsüp bariyer olmaya karar verdi

Sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan bir video, milyonlarca kez izlenerek gündem oldu. Hayatından sıkıldığını ifade ederek kendini "insan otopark bariyeri"ne dönüştüren bir adamın görüntüleri viral oldu.

Çin'de kaydedilen görüntüde, adamın başına taktığı uzun bir çubukla aracın gelişine göre eğilip doğrularak park girişini bariyer gibi engellediği görülüyor. Bu görüntüler özellikle TikTok ve Instagram'da hızlı yayıldı.

Viral videoya verilen başlık, söz konusu davranışın “hayatın tekdüzeliğine ve bireysel sorunlara yönelik mizahi ve protest bir çıkış” olarak değerlendirilmesine neden oldu. Bazı izleyiciler ise bu eylemi, modern toplumda baskı ve stresle baş etmenin bir yolu şeklinde yorumladı.

AÇIKLAMADA TEK BİR ŞEY SÖYLEDİ: HAYATTAN BIKKINLIK

Söz konusu adamın kimliği hâlâ bilinmiyor. Videonun açıklamasında, davranışının "hayattan bıkkınlık" nedeniyle gerçekleştiği öne sürüldü ancak buna dair doğrudan bir söz veya açıklama yok. Bu da olayın bir protesto, dikkat çekme stratejisi veya sırf viral olmak amacıyla yapılmış bir performans olabileceği tartışmasını gündeme getirdi.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı görüntülere mizahi yaklaşımlar yaparken, diğer kesim psikolojik sağlık ve modern yaşamın baskıları üzerine ciddi tartışmalara girdi. Olay, internet kültürünün nasıl beklenmedik fenomenler üretebildiğini bir kez daha gösterdi.