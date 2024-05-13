Şoygu'yu görevden alan Putin Savunma Bakanlığına neden ekonomist getirdi, işte cevabı

13 May 2024 16:34 - Güncelleme : 13 May 2024 16:56

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,12 senedir Savunma Bakanlığının başında yer alan Sergey Şoygu'yu görevden aldı. Rus lider, Şoygu'yu Güvenlik Konseyi'ne atarken yerine ise ekonomiden sorumlu eski başbakan yardımcısı Andrey Belousov'u getirdi.

Putin'in Savunma Bakanlığı için bir ekonomisti tercih etmesinin tartışmaları sürerken cevap Kremlin'den geldi. Kremlin'in açıklamasına göre, Nikolay Patruşev'i Rusya'nın Güvenlik Konseyi sekreterliği görevinden alıp, bu pozisyona Şoygu'nun getirilmesini Putin istedi.



Sergey Şoygu

KREMLİN: PUTİN'İN BU ADIMI MANTIKLI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in bu adımının mantıklı olduğunu belirtirken, Rusya'nın Sovyetler Birliği'nin 1980'lerin ortalarında yaşadığına benzer bir süreçten geçmesine bağladı. 1980'lerin ortalarında ordu ve kolluk kuvvetlerinin artan bütçesi, gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 7,4'ünü oluşturuyordu.

ASKERİ BÜTÇE GENEL EKONOMİYLE UYUMLU OLACAK

Yeni Savunma Bakanı Belousov'u 'yeniliklere açık biri' olarak tanımlayan Peskov, yeni yapılanmada askeri bütçenin genel ekonomiye uyumlu hale getirilmesinin amaçlandığını, bu nedenle Putin'in Savunma Bakanlığının başına bir ekonomisti getirmeyi tercih ettiğini ifade etti.



Andrey Belousov

Bu adımla Rusya liderinin, Batı'nın yaptırımlarla hedef aldığı Rus ekonomisinde ve savunma sanayiinde kontrolü artırmayı hedeflediği belirtiliyor.

UKRAYNA'NIN İŞGALİNDEN BU YANA EN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Öte yandan bu değişikliğin parlamenterler tarafından onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca bu görevden alma Şubat 2022'de başlayan Ukrayna işgalinden bu yana Putin'in askeri komutada yaptığı en önemli değişiklik.