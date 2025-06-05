Sözleşmeler sonlanacak mı? Trump'tan Musk'a tehdit!

Trump ve Elon Musk arasında vergi tasarısı krizi derinleşti. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılmasının ardından vergi tasarısı ile ilgili sert eleştirileri dolayısıyla "gerilim" yaşadığı ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'a "hükümet sözleşmelerinin sonlandırılabileceği" tehdidinde bulundu...

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı görüşme sırasında Elon Musk hakkındaki açıklamaları sonrası Musk ve Trump arasında vergi indirimi tasarısı ile başlayan kriz derinleşti.

ABD Başkanı Trump, bugünkü açıklamalarına X hesabından karşılık veren Elon Musk'a Truth Social hesabından tepki gösterdi. Trump açıklamasında, "Bütçemizde milyarlarca dolarlık tasarruf yapmanın en kolay yolu, Elon'un devlet sübvansiyonlarını ve sözleşmelerini feshetmektir. (Joe) Biden'ın bunu yapmamasına hep şaşırmışımdır. Elon 'gözden düşüyordu', ona ayrılmasını söyledim. Kimsenin istemediği elektrikli arabaları satın almaya zorlayan düzenlemeyi iptal ettim, kendisi de bunu aylar önce biliyordu ama o zaman çıldırdı." ifadelerini kullandı.

ANLAŞMAZLIK KRİZE DÖNDÜ

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.

Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim. Kendisi benim hakkımda henüz kötü şeyler söylemedi ama eminim ki yakında bu da olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." yorumunu yapmıştı.

Trump'ın daha önceki hazine borç yükü ile ilgili X paylaşımlarına da atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" paylaşımlarını yapmıştı.