Squid Game oyuncusu temyizde aklandı! 81 yaşındaki O Yeong-su cinsel taciz suçundan ceza almıştı

Güney Kore'nin Squid Game dizisinin belki de en çarpıcı karakterlerine can veren ünlü oyuncu O Yeong-su hakkında cinsel taciz davası açılmıştı. Oyuncuya 2017'de işlediği iddiasıyla Mart 2024'te 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak dava O Yeong-su’nun avukatları tarafından temyize götürülürken, hakim oyuncu hakkında beraat kararı verdi.

"KARIŞMIŞ OLABİLİR"

Güney Kore basınında yer alan haberlere göre, Suwon Bölge Mahkemesinde O Yeong-su'nun hapis cezasını temyize götürdüğü davada yargıç, mağdurun anılarının, olayın çok eski olmasından dolayı "karışmış" olabileceğini kaydetti.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Davada "ana kanıt" olarak görülen mağdur ifadelerinin "çeliştiğini" ve ifadelerine göre durumun "cinsel taciz" olarak nitelenemeyeceğini söyleyen yargıç, O'nun 2024'te çarptırıldığı 8 ay hapis cezasını düşürme ve oyuncu hakkında beraat kararı verdi.

ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan mağdurun talebi üzerine Güney Koreli oyuncunun özür dilediği bilgisi paylaşıldı. Oyuncu O'nun 2017'de katıldığı turne sırasında bir kadına zorla sarılıp yanağından öptüğü iddia edilmişti.

"Squid Game" dizisindeki rolüyle 2022'de Altın Küre ödülünü kazanan O, Mart 2024'te 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ünlü oyuncunun hapis cezası 2 yıl ertelenmişti.