Hava Durumu
19°
 Şenay Yurtalan

Squid Game oyuncusu temyizde aklandı! 81 yaşındaki O Yeong-su cinsel taciz suçundan ceza almıştı

Squid Game dizisinde oyuncu 001 rolüyle tanınan 81 yaşındaki O Yeong-su, cinsel taciz suçlamasıyla 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Temyize giden davada yargıç oyuncu hakkında beraat kararı verildi.

Squid Game oyuncusu temyizde aklandı! 81 yaşındaki O Yeong-su cinsel taciz suçundan ceza almıştı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.11.2025
16:15
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
16:47

'nin dizisinin belki de en çarpıcı karakterlerine can veren ünlü oyuncu O Yeong-su hakkında davası açılmıştı. Oyuncuya 2017'de işlediği iddiasıyla Mart 2024'te 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak dava O Yeong-su’nun avukatları tarafından temyize götürülürken, hakim oyuncu hakkında kararı verdi.

"KARIŞMIŞ OLABİLİR"

Güney Kore basınında yer alan haberlere göre, Suwon Bölge Mahkemesinde O Yeong-su'nun hapis cezasını temyize götürdüğü davada yargıç, mağdurun anılarının, olayın çok eski olmasından dolayı "karışmış" olabileceğini kaydetti.

Squid Game oyuncusu temyizde aklandı! 81 yaşındaki O Yeong-su cinsel taciz suçundan ceza almıştı

BERAAT KARARI VERİLDİ

Davada "ana kanıt" olarak görülen mağdur ifadelerinin "çeliştiğini" ve ifadelerine göre durumun "cinsel taciz" olarak nitelenemeyeceğini söyleyen yargıç, O'nun 2024'te çarptırıldığı 8 ay hapis cezasını düşürme ve oyuncu hakkında beraat kararı verdi.

ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan mağdurun talebi üzerine Güney Koreli oyuncunun özür dilediği bilgisi paylaşıldı. Oyuncu O'nun 2017'de katıldığı turne sırasında bir kadına zorla sarılıp yanağından öptüğü iddia edilmişti.

"Squid Game" dizisindeki rolüyle 2022'de Altın Küre ödülünü kazanan O, Mart 2024'te 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ünlü oyuncunun hapis cezası 2 yıl ertelenmişti.

ETİKETLER
#güney kore
#cinsel taciz
#squid game
#beraat
#O Yeong-su
#Mahkeme Kararı
#Dünya
