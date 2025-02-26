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 | Sule Altinel

Sudan'da askeri uçak düştü: Ölü ve yaralılar var

Sudan'da askeri personeli taşıyan uçak akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Düşen uçakta ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 02:00
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 02:00

Sudan'ın başkent Hartum'da askeri personeli taşıyan bir uçak düştü. Sudan ordusu, Umdurman bölgesindeki Vadi Seyyidna askeri üssünden kalkan askeri uçağın düşmesi sonucu sivil ve askerlerden hayatını kaybedenlerin olduğu bildirdi.
Ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Uçaklarımızdan biri bu akşam Vadi Seyyidna askeri üssünden kalktıktan sonra düştü." ifadesi kullanıldı.

SİVİL VE ASKERLERDEN HAYATINI KAYBEDENLER VAR

Açıklamada, uçağın düşmesi sonucunda sivil ve askerlerden hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğu belirtildi.
Yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin kaza alanında çıkan yangını kontrol altına aldığı kaydedildi.

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