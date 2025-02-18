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 | Berkay Alptekin

Sudan'da paramiliter güçlerden katliam saldırısı! Yüzlerce sivil öldü

Sudan’da paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) katliam saldırısı düzenledi. Son 3 günde gerçekleştirilen saldırılarda yüzlerce sivilin öldüğü belirtildi.

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Sudan'da paramiliter güçlerden katliam saldırısı! Yüzlerce sivil öldü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 13:51
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 13:51

Sudan ordusu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar devam ediyor. Bağımsız Acil Durum Avukatları Komitesi tarafından yapılan açıklamada, RSF güçlerinin Sudan’ın Beyaz Nil eyaletinde al-Gitaina kasabası çevresindeki köylere saldırı düzenlediği belirtildi.

RSF’nin silahsız sivillere saldırdığı ifade edilen açıklamada, paramiliter güçlerin sivilleri infaz ettiği, çok sayıda kişiyi kaçırdığı ve evleri yağmaladığı bildirildi.

KADIN VE ÇOCUKLAR DA DAHİL 200 KİŞİ

Son 3 günde düzenlenen saldırılarda kadınlar ve çocukların da aralarında bulunduğu 200 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaşananların kabul edilemez olduğu vurgulandı.
Sudan ordusu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında 15 Nisan 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ülke genelinde binlerce kişi hayatını kaybetti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) kimdir?
Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) daha önce Sudan Hükûmeti tarafından işletilen paramiliter güçlerdir. Darfur'daki Savaş sırasında Sudan hükûmeti adına savaşan ve sivillere yönelik zulümden sorumlu olan Janjaweed milislerinden doğdu ve esas olarak onlardan oluşuyor.
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