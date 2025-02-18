Sudan'da paramiliter güçlerden katliam saldırısı! Yüzlerce sivil öldü

Sudan ordusu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar devam ediyor. Bağımsız Acil Durum Avukatları Komitesi tarafından yapılan açıklamada, RSF güçlerinin Sudan’ın Beyaz Nil eyaletinde al-Gitaina kasabası çevresindeki köylere saldırı düzenlediği belirtildi.

RSF’nin silahsız sivillere saldırdığı ifade edilen açıklamada, paramiliter güçlerin sivilleri infaz ettiği, çok sayıda kişiyi kaçırdığı ve evleri yağmaladığı bildirildi.

KADIN VE ÇOCUKLAR DA DAHİL 200 KİŞİ

Son 3 günde düzenlenen saldırılarda kadınlar ve çocukların da aralarında bulunduğu 200 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaşananların kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Sudan ordusu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında 15 Nisan 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ülke genelinde binlerce kişi hayatını kaybetti.