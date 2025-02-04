Tacikistan'da DEAŞ yanlısı mahkumlar isyan çıkardı! Çok sayıda ölü var

04 Şubat 2025 13:10 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 13:22

Tacikistan'daki bir hapishanede DEAŞ yanlısı mahkumlar tarafından isyan çıkarıldı. 9 mahkumun kesici aletlerle gardiyanlara saldırarak kaçmaya çalıştığı ifade edilirken, 5 mahkumun hayatını kaybettiği belirtildi.

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Cezaevi isyanı kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

Cezaevi isyanı kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

Tacikistan'ın Vahdat kentindeki bir hapishanede isyan çıktı. Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada, 9 mahkumun kesici aletlerle gardiyanlara saldırarak cezaevinden kaçmaya çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada saldırı nedeniyle 3 hapishane personelinin yaralandığı ve durumlarının stabil olduğu belirtildi. Güvenlik kaynakları ise isyanda en az 5 mahkumun hayatını kaybettiğini dile getirdi.

MAHKUMLARIN DEAŞ YANLISI OLDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, isyanı terör örgütü DEAŞ yanlısı mahkumlar başlattı. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.