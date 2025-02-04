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Tacikistan'da DEAŞ yanlısı mahkumlar isyan çıkardı! Çok sayıda ölü var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Şubat 2025 13:10 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 13:22
Tacikistan&#039;da DEAŞ yanlısı mahkumlar isyan çıkardı! Çok sayıda ölü var

Tacikistan'daki bir hapishanede DEAŞ yanlısı mahkumlar tarafından isyan çıkarıldı. 9 mahkumun kesici aletlerle gardiyanlara saldırarak kaçmaya çalıştığı ifade edilirken, 5 mahkumun hayatını kaybettiği belirtildi.

Tacikistan'ın Vahdat kentindeki bir hapishanede isyan çıktı. Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada, 9 mahkumun kesici aletlerle gardiyanlara saldırarak cezaevinden kaçmaya çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada saldırı nedeniyle 3 hapishane personelinin yaralandığı ve durumlarının stabil olduğu belirtildi. Güvenlik kaynakları ise isyanda en az 5 mahkumun hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Tacikistan'da DEAŞ yanlısı mahkumlar isyan çıkardı! Çok sayıda ölü var - 1. Resim

MAHKUMLARIN DEAŞ YANLISI OLDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, isyanı terör örgütü DEAŞ yanlısı mahkumlar başlattı. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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