Sudan'da rastgele top atışlı saldırılar: En az 120 kişi öldü

14 Ocak 2025 17:20 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 17:27

Sudan'ın Hartum eyaletine bağlı Omdurman şehri rastgele top atışlarıyla hedef alındı. Saldırıda en az 120 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Sudan​'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar devam ediyor. Son olarak Hartum​ eyaletine bağlı Omdurman kentinin rastgele top atışıyla hedef alındı.

Ombada Acil Müdahale Odası tarafından yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda en az 120 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Can kaybı sayısının değişebileceği kaydedilen açıklamada, saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine ilişkin bilgi verilmedi. Kurtarma ekipleri saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını ancak tıbbi malzemenin yetersiz olduğunu açıkladı.

SUDAN'DA İÇ SAVAŞ

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.