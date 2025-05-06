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 | Özge Sönmez

Sudan'da üst üste büyük patlamalar! Tüm seferler durdu

Sudan'ın idari merkezi konumundaki Port Sudan'da bulunan Güney Limanı'nda patlamalar meydana geldi. Port Sudan Uluslararası Havalimanı'nda seferler askıya alındı. Patlamaların ardından tüm gökyüzünün kırmızıya döndüğü bildirildi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 08:49
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 09:05

Ülkenin doğusundaki Port Sudan'da şiddetli patlamalar duyuldu ve Güney Limanı'nda yangınlar çıktı. Yangınların, yakıt deposuna yapılan saldırı sonrası çıktığı tahmin ediliyor.

Dün İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Sudan'a ulaştırdığı insani yardım malzemeleri bu limanda karşılanmıştı ve burada depolanıyor.

Sudan'da üst üste büyük patlamalar! Tüm seferler durdu

HAVALİMANINA DA SALDIRDILAR

Yerel basındaki haberlere göre de Port Sudan Uluslararası Havalimanı da bir saldırıya maruz kaldı ve seferler askıya alındı.

Sudanlı makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sudan'da üst üste büyük patlamalar! Tüm seferler durdu

GZÖKYÜZÜ KIRMIZIYA DÖNDÜ

Bir hükümet kaynağı, AFP’ye yaptığı açıklamada, depoda 5 Mayıs Pazartesi gecesi yeni bir patlamanın meydana geldiğini, patlamanın yangın sebebiyle yaşandığını söyledi. Kimliğinin gizli kalması koşuluyla açıklamada bulunan yetkili, “Bu akşam yaşanan patlama, tanklardan birinin yangın sebebiyle alev almasından kaynaklandı” diye konuştu. Yetkili, yangının söndürülmesi için Suudi Arabistan’dan yardım istediğini belirtti.

Olay yerindeki muhabirler de akşam saatlerinde yaşanan patlamanın ardından “tüm gökyüzünün kırmızıya” döndüğünü anlattı. İHA saldırısında herhangi bir ölü ya da yaralı olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

İHA saldırısı, HDK’nın Nisan 2023’te ordu güçleriyle aralarında çıkan iç savaşın başlamasından bu yana Port Sudan’a gerçekleştirdiği ilk İHA saldırısından bir gün sonra yaşandı. Paramiliter güçler, Port Sudan’a yönelik son saldırılar hakkında henüz herhangi bir yorumda bulunmadı.

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