Suikasta uğrayan İsmail Haniye'nin oğlu ve gelini ilk kez konuştu! Dikkat çeken açıklamalar

31 Temmuz 2024 11:10 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 11:26

İran'ın başkenti Tahran'da, ülkenin yeni lideri Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim alma töreni için bulunan Hamas lideri İsmail Haniye, ikamet ettiği konutta saldırıya uğradı. Hava saldırısıyla suikastın ardından Haniye'nin öldürüldüğü duyuruldu. Hamas liderinin oğlu Abdel Salam Haniye ve Inas Haniye, suikastın ardından ilk kez konuştu.

Babasıyla gurur duyduğunu söyleyen Abdel Salam, ''Babam istediğini aldı ve biz işgale karşı bir devrim ve sürekli bir mücadele içindeyiz. Direniş liderliğin öldürülmesiyle sona ermeyecek ve Hamas kurtuluşa kadar direnmeye devam edecek'' dedi.

Haniye'nin gelini Inas ise ''Güle güle ey ulusun büyük lideri'' diyerek şunları söyledi:

''Allah'ın hükmüne ve kaderine razı olan kalplerle, büyük ve saygıdeğer şehit lider amcam İsmail Haniye'nin yasını tutuyorum. Şüphesiz biz Allah'a aidiz ve yine O'na döneceğiz. Güle güle ey ulusun büyük lideri.''

İSMAİL HANİYE'NİN 3 OĞLU VE 4 TORUNU ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İsrail ordusu, 10 Nisan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu.

Saldırıda 3 oğlu ve 4 torununu kaybeden Haniye, "Çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiğini" söylemişti.

Haniye'nin, İsrail ordusunun Ramazan Bayramı'nda düzenlediği saldırıda yaralanan torunu Melek Haniye de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

İsrail basınına göre, "Haniye'nin oğullarına düzenlenen suikast, İsrail ordusu ve istihbaratının işbirliğiyle" gerçekleştirilmişti.