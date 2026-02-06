Suikasta uğrayan Seyfülislam Kaddafi toprağa verildi! Cenazeye bayraklar damga vurdu

Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin silahlı saldırıda öldürülen oğlu Seyfülislam Kaddafi, Beni Velid kentinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Beni Velid Havalimanında 50 bini aşkın kişinin katıldığı cenaze merasiminde önce cuma namazı kılındı.

10 BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Cenaze namazının da kılınmasının ardından Seyfülislam’ın naaşı Beni Velid’de kardeşi Hamis Kaddafi’nin medfun olduğu kabristana defnedildi.

Güvenlik güçlerinin yoğun önlemler aldığı havalimanındaki cenaze merasiminde Kaddafi Kabilesi’nin mensupları, Seyfülislam’ın Libya’daki yakınları ve 10 binlerce taraftarı hazır bulundu.

ESKİ BAYRAKLARI TAŞIDILAR

Cenaze merasimine katılanlar ülkenin Muammer Kaddafi döneminde kullanılan yeşil bayraklarını taşıdı, Kaddafi dönemini öven sloganlar attı.

NE OLMUŞTU?

Libya'nın 2011'de öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam, 3 Şubat’ta başkent Trablus'un 170 kilometre güneyindeki Zintan kentinde silahlı bir grubun saldırısı sonucu öldürülmüştü.