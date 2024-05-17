Suikaste uğrayan Slovakya Başbakanı Robert Fico ölümle yaşam arasında

17 May 2024 12:14 - Güncelleme : 17 May 2024 12:34

Slovakya Başbakanı Robert Fico, silahlı saldırının arından hayati tehlikeyi atlatamadı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Fico'nun son sağlık durumuna ilişkin açıklamasında 'yaşamla ölüm arasında' olduğunu söyledi.

Orban, Robert Fico'nun hayatını kaybetmesi durumunda sadece Slovakya için değil Macaristan için de korkunç bir kayıp olacağını belirtti.

''SLOVAKYA BAŞBAKANI ÖLÜMLE YAŞAM ARASINDA''

Macar Başbakan, konuya ilişkin şunları söyledi:

''Slovakya Başbakanı için dua ediyoruz, onun için endişeleniyoruz ve elbette bir an önce iyileşip işinin başına dönmesini diliyoruz. Şu anda Robert Fico yaşam mücadelesi veriyor, ölümle yaşam arasında.''

''Ancak, bu duruma siyasi açıdan bakacak olursak, Macaristan için korkunç bir kayıp, çünkü Fico iyileşse bile birkaç ay boyunca çalışamayacak.''

AP SEÇİMLERİ AVRUPA'NIN GELECEĞİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Orban, Fico ile Ukrayna'daki çatışma da dahil olmak üzere pek çok uluslararası konuda benzer görüşlere sahip olduklarına dikkat çekti.

Orban, yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimleri ve Ukrayna'da devam eden çatışma nedeniyle önümüzdeki ayların Avrupa'nın geleceği açısından son derece önemli olacağına inanıyor.

SLOVAKYA BAŞBAKANI FİCO'YA SUİKAST GİRİŞİMİ

Fico, başkent Bratislava yakınlarındaki Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında kendisini binanın önünde bekleyen vatandaşları selamladığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Vücuduna birden fazla mermi isabet eden Fico, Banska Bystrica eyaletindeki Roosevelt Hastanesine ambulans helikopterle sevk edilmişti.

Ülke basınında, 71 yaşındaki sol görüşlü Slovak vatandaşı Juraj C'nin, hükümetin politikalarını beğenmediği için saldırıyı düzenlediği yer almıştı.

Robert Fico’nun ameliyat edildiği, durumunun istikrarlı olduğu ancak hala ciddiyetini koruduğu duyurulmuştu.​​​​​​​