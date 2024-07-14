Suikastı Biden azmettirdi iddiası! Senatörden şok sözler

14 Temmuz 2024 12:06 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 12:07

Eski ABD Başkanı ve başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin yankıları dünya çapında sürerken, başkan yardımcısı adayı Ohio Senatörü J.D. Vance suikast girişiminden doğrudan Başkan Joe Biden'ı sorumlu tuttu.

CUMHURİYETÇİ SENATÖRLER BİDEN'I SORUMLU TUTTU

Vance sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bu, sadece izole bir olay değil. Biden kampanyasının temel öncülü, Başkan Donald Trump'ın her ne pahasına olursa olsun durdurulması gereken otoriter bir faşist olduğu düşünülürse . Bu söylem doğrudan Başkan Trump'ın suikast girişimine yol açtı." ifadelerine yer verdi.

SUİKAST EMRİNİ BİDEN VERDİ"

Georgia eyaletinden muhafazakâr kanat temsilcilerinden Mike Collins de suikast emrinin doğrudan Biden'dan geldiğini iddia etti. Kongre üyesi, "Joe Biden emirleri gönderdi" diye tweet attı.

Collins, "PA, Butler County'deki Cumhuriyetçi Bölge Savcısı, Joseph R. Biden'a suikast kışkırtıcılığı suçlamasıyla derhal dava açmalı" ifadelerini kullandı.