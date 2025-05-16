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 | Berrak Arıcan

Sular duruldu derken Hindistan'dan Pakistan'a gözdağı: Operasyon bitmedi bu fragmandı

Hindistan ve Pakistan arasında sular duruldu derken gerilimi artıracak bir açıklama geldi. Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Pakistan'a karşı başlatılan Sindoor Operasyonu'nun sona ermediğini, 'sadece fragman' olduğunu söyledi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 12:37
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 12:37

Hindistan ve Pakistan arasında haftalardır süren gerilim ABD'nin araya girmesiyle ateşkesle sonuçlandı. İki ülke arasındaki gerilim son buldu derken Hindistan'dan yeni bir açıklama geldi. Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Gujarat eyaletindeki Bhuj Rudra Mata Hava Kuvvetleri Üssü'nü ziyareti sırasında basına açıklamalarda bulundu.

Sular duruldu derken Hindistan'dan Pakistan'a gözdağı: Operasyon bitmedi bu fragmandı

''OPERASYON BİTMEDİ, BU FRAGMANDI''

Pakistan'a karşı başlatılan askeri operasyonun sürdüğünü ve henüz sonuçlanmadığını belirten Singh, "Sindoor Operasyonu henüz sona ermedi; bu, sadece fragmandı." ifadesini kullandı.

Sular duruldu derken Hindistan'dan Pakistan'a gözdağı: Operasyon bitmedi bu fragmandı

Singh, Pakistan'ın faaliyetlerinin yakından izlendiğini vurguladı.

Operasyon kapsamında Pakistan'ın altyapısına "önemli ölçüde" zarar verildiğini öne süren Singh, Pakistan'ın hava üslerinin çoğunun yok edildiğini iddia etti.

Sular duruldu derken Hindistan'dan Pakistan'a gözdağı: Operasyon bitmedi bu fragmandı

HİNDİSTAN'IN PAKİSTAN'A SALDIRISI VE ÇATIŞMALAR

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğe göre "Sindoor" kelimesi, "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.

Öte yandan iki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

Hindistan ve Pakistan neden anlaşamıyor?
Hindistan ve Pakistan'ın 1947'de bağımsızlıklarını kazanmalarından bu yana çözülemeyen bir mesele olan Keşmir'in hangi ülke toprakları içerisinde yer alması gerektiğine dair sorun, 70 yıldan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen varlığını koruyor.
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