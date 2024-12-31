Sular ısınıyor: Putin'in casus gemisi sabotaj için demir attı! NATO savaş gemisiyle karşılık verdi

31 Aralık 2024 11:50 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 11:54

Finlandiya'daki araştırmacılar, Rus lider Vladimir Putin'in gölge filosundan bir casus geminin iletişim ve elektrik kablolarına sabotaj için demir attığını tespit etti. Baltık Denizi'nde sabotaj iddiasıyla sular ısınırken NATO'dan karşı hamle geldi. NATO üyesi Estonya, su altı elektrik kablolarını korumak için bir savaş gemisi konuşlandırdı.

Baltık Denizi​ üzerinde Finlandiya​'dan Estonya​'ya enerji taşıyan Estlink-2 güç kablosu koptu. Finlandiyalı araştırmacılar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin​'in gölge filosundan bir casus geminin 60 mil boyunca Baltık Denizi'nin tabanında çapa sürüklediğini tespit etti.

Finlandiya polisi baş soruşturmacısı Sami Paila, Rusya'nın casus gemisi Eagle S'ye el konulduğunu, deniz tabanındaki izin ise kilometrelerce sürdüğünü açıkladı. Yetkililer, soruşturmayı kolaylaştırmak amacıyla geminin cumartesi günü Porvoo limanı yakınlarındaki iç limana götürüldüğünü söyledi.

AB'DEN 'RUSYA ÖNLEMLERİ' SÖZÜ

Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Kaja Kallas, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik tam kapsamlı işgalinden bu yana Avrupa'daki sabotajların arttığını söyledi. Kallas, Alman gazetesi Welt'e yaptığı açıklamada, Baltık Denizi'ndeki son sabotaj girişimlerinin münferit olaylar olmadığını, aksine dijital ve enerji altyapımıza zarar vermeyi amaçlayan kasıtlı ve koordineli eylemlerin bir parçası olduğunu söyledi. AB'nin Rusya'nın gölge filosundaki gemilerin oluşturduğu risklere karşı 'daha güçlü önlemler alacağına' söz verdi.

NATO'DAN 'SAVAŞ GEMİSİ' HAMLESİ

Rusya'nın kablo sabotajının ardından NATO üyesi Estonya, su altı elektrik kablolarını korumak için Baltık Denizi'ne bir savaş gemisi konuşlandırdı. Estonya ve NATO liderleri, Rus yakıt tankeri Eagle S'nin Noel günü, Finlandiya ve Estonya'yı birbirine bağlayan Estlink-2 güç kablosunu kasıtlı olarak kesmek için demir attığı iddialarına cevap olarak Baltık Denizi bölgesindeki deniz devriyelerini artıracaklarını söyledi.