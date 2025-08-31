Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Süper Lig’in eski yıldızının eşi kırmızı bültenle yakalandı! Paylaşımlarıyla eşini ele verdi

Eski Trabzonsporlu Fabian Castillo’nun eşi Ojeda Avila, Interpol’ün kırmızı bülteninde arandığı sırada Kolombiya’da yakalandı. Avila hakkında, 2017’de Kosta Rika’daki kuyumcu soygunlarına karıştığı iddiasıyla “ağırlaştırılmış soygun” ve “suç ortaklığı” suçlamalarıyla iade talep edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Süper Lig’in eski yıldızının eşi kırmızı bültenle yakalandı! Paylaşımlarıyla eşini ele verdi
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
31.08.2025
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
saat ikonu 10:01

Trabzonspor formasını 2016–2018 arasında 48 maçla terleten Kolombiyalı futbolcu Fabian Castillo’nun 28 yaşındaki eşi Ojeda Avila, Interpol'ün kırmızı bültenle arananlar listesinde yer alıyordu.

Güney Amerika ülkesi 'da yakalanan Avila'nın, 2017'de 'da gerçekleşen bir dizi kuyumcu soygununa karıştığı ileri sürülüyor.

Süper Lig’in eski yıldızının eşi kırmızı bültenle yakalandı! Paylaşımlarıyla eşini ele verdi

"AĞIRLAŞTIRILMIŞ SOYGUN" VE "SUÇ ORTAKLIĞI"

Kosta Rika adli makamları, Avila hakkında “ağırlaştırılmış ” ve “suç ortaklığı” suçlamaları yöneltti. Ülkedeki soruşturma kapsamında, Kolombiya’dan resmi olarak iadesi talep edilen Avila'nın, organize bir suç ağıyla birlikte hareket ettiği öne sürülüyor.

Avila, Kolombiya'dan iadesini talep etti.

Süper Lig’in eski yıldızının eşi kırmızı bültenle yakalandı! Paylaşımlarıyla eşini ele verdi

CASTILLO PAYLAŞIMLARIYLA EŞİNİ ELE VERDİ

Yerel basında çıkan haberlere göre, Castillo’nun Kolombiya’da bulunduğu dönemde yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları, güvenlik güçlerinin Avila’ya ulaşmasında önemli rol oynadı. Özellikle paylaşımlara eklenen konum bilgileri ve görseller, Avila’nın nerede olduğunun tespit edilmesini sağladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Interpol tarafından aranan Golani çetesine operasyon: Çok sayıda tutuklama var!
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Interpol kırmızı bültenle arıyordu
ETİKETLER
#Spor
#kolombiya
#soygun
#kosta rika
#Fabian Castillo
#Ojeda Avila
#Interpol
#Suç Ortaklığı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.