Süper Lig’in eski yıldızının eşi kırmızı bültenle yakalandı! Paylaşımlarıyla eşini ele verdi

Trabzonspor formasını 2016–2018 arasında 48 maçla terleten Kolombiyalı futbolcu Fabian Castillo’nun 28 yaşındaki eşi Ojeda Avila, Interpol'ün kırmızı bültenle arananlar listesinde yer alıyordu.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da yakalanan Avila'nın, 2017'de Kosta Rika'da gerçekleşen bir dizi kuyumcu soygununa karıştığı ileri sürülüyor.

"AĞIRLAŞTIRILMIŞ SOYGUN" VE "SUÇ ORTAKLIĞI"

Kosta Rika adli makamları, Avila hakkında “ağırlaştırılmış soygun” ve “suç ortaklığı” suçlamaları yöneltti. Ülkedeki soruşturma kapsamında, Kolombiya’dan resmi olarak iadesi talep edilen Avila'nın, organize bir suç ağıyla birlikte hareket ettiği öne sürülüyor.

Avila, Kolombiya'dan iadesini talep etti.

CASTILLO PAYLAŞIMLARIYLA EŞİNİ ELE VERDİ

Yerel basında çıkan haberlere göre, Castillo’nun Kolombiya’da bulunduğu dönemde yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları, güvenlik güçlerinin Avila’ya ulaşmasında önemli rol oynadı. Özellikle paylaşımlara eklenen konum bilgileri ve görseller, Avila’nın nerede olduğunun tespit edilmesini sağladı.