TGRT Haber
Gündem
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Interpol tarafından aranan Golani çetesine operasyon: Çok sayıda tutuklama var!

Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Interpol tarafından aranan Golani çetesi operasyonunda 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.08.2025
saat ikonu 23:54
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
saat ikonu 00:01

Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında Interpol tarafından aranan suç örgütü lideri Kenan Özcan’ın da bulunduğu çıkar amaçlı silahlı suç örgütü "Golanî"ye ağır darbe vuruldu. Operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İstanbul’da yakalanan örgüt yöneticisinin ise yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Interpol tarafından aranan Golani çetesine operasyon: Çok sayıda tutuklama var!



Bursa Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürüttüğü çalışmalar neticesinde Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin ortaklarına yönelik silahlı saldırı hazırlığı yapıldığı tespit edildi.

Olayla bağlantılı 2 şahıs, üzerlerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ile yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda örgüt lideri Kenan Özcan’ın örgüt yöneticisi A.K. üzerinden talimat verdiği, A.K.’nin ise örgüt üyeleri S.D. ve A.A.A.’ya tetikçi bulmaları yönünde emir verdiği, bunun üzerine şahısların 250 bin lira karşılığında kurşunlama eylemi organize ettikleri ortaya çıktı.

Bursa merkezli İstanbul, Hatay, Mersin, Antalya ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonda S.D., A.A.A., B.M., M.K., A.N.D., M.M., M.K.A., M.A., T.G., E.Ö. ve E.T. yakalandı. Gözaltına alınan 11 şüpheli, mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

Interpol tarafından aranan Golani çetesine operasyon: Çok sayıda tutuklama var!

9 TUTUKLAMA!

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Kenan Özcan’ın liderliğini yaptığı ‘Golani’ suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden E.T. ve M.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.D., A.A.A., B.M., M.K., A.N.D., M.K.A., M.A., T.G. ve E.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca firari örgüt yöneticisi A.K., güvenlik güçlerince İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı. A.K.’nın 31 Ağustos günü adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürdürülüyor.

ETİKETLER
#Gündem
