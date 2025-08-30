Zafer Seyri Edirne'de: Tekneler marşlar eşliğinde ilerledi

Edirne’nin Enez ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılında düzenlenen "Zafer Seyri", Türk bayraklarıyla donatılan teknelerin marşlar eşliğinde sahil boyunca ilerlemesiyle büyük coşkuya sahne oldu.

Yaklaşık 100 teknenin katıldığı etkinlik, Enez Balıkçı Barınağı’ndan başladı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen tekneler, marşlar eşliğinde 2 kilometrelik sahil hattı boyunca ilerleyerek sahildeki vatandaşları selamladı.





Enez Amatör Denizciler ve Su Sporları Derneği tarafından organize edilen etkinliğe Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı, Enez Kaymakamlığı ve Enez Belediyesi de destek verdi. Zafer Bayramı’nın 103. yılında düzenlenen kutlama, vatandaşların yoğun ilgisiyle büyük coşkuya sahne oldu.



Etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri ise derneğin en yaşlı üyesi olan, ömrünü denizlerde geçirmiş 90 yaşındaki Tevfik Yeşilli için yapılan sürpriz oldu. Doğum günü Zafer Bayramı’na denk gelen Yeşilli, dernek üyelerinin hazırladığı kutlama ile hem 90. yaşını hem de bayram coşkusunu birlikte yaşadı. Yeşilli, "Çifte bayram yaşıyorum" diyerek mutluluğunu dile getirdi.