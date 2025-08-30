Menü Kapat
 Merve Yaz

Mavi Vatan'da 30 Ağustos coşkusu! Akın akın gidiyorlar

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan "TEKNOFEST Mavi Vatan" genel halkın katılımına açıldı. Hem Zafer Bayramı'nı kutlamak hem de etkinlik alanında yer alan gemileri ve Türk savunma sanayisi ürünlerini yerinde görmek isteyen vatandaşlar İstanbul Tersanesi Komutanlığına akın etti.

Mavi Vatan'da 30 Ağustos coşkusu! Akın akın gidiyorlar
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen " ", İstanbul Tersanesi Komutanlığında devam ediyor.

"TEKNOFEST Mavi Vatan" etkinliğinin üçüncü gününde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşanıyor. Hem Zafer Bayramı'nı kutlamak hem de etkinlik alanında yer alan gemileri ve Türk ürünlerini yerinde görmek isteyen vatandaşlar İstanbul Tersanesi Komutanlığına akın etti.

Mavi Vatan'da 30 Ağustos coşkusu! Akın akın gidiyorlar

Ellerinde Türk Bayrağı olan pek çok vatandaş, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi 'yu ziyaret edebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

TCG Anadolu'nun yanı sıra TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri de etkinlik alanında büyük ilgi görüyor.

Mavi Vatan'da 30 Ağustos coşkusu! Akın akın gidiyorlar

YARIŞMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

"Mavi Vatan" temasıyla bu yıl ilk kez düzenlenen etkinlik, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, İnsansız Deniz Aracı Yarışması ve Su Altı Roket Yarışması'nın yanı sıra resim, makale ve fotoğraf yarışmaları gibi özgün etkinliklere sahne oluyor.

TEKNOFEST'in NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, dereceye giren yarışmacıların isimleri NSosyal hesapları üzerinden etiketlenerek açıklandı.

Mavi Vatan'da 30 Ağustos coşkusu! Akın akın gidiyorlar

Buna göre, yarışmada birinciye TCG Anadolu Maketi, ikinciye KIZILELMA Maketi, üçüncüye ise TEKNOFEST Montu hediye edilecek.

Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını odağında bir araya getiren "TEKNOFEST Mavi Vatan", bugün ve yarın halkın katılımına açık olacak.

Mavi Vatan'da 30 Ağustos coşkusu! Akın akın gidiyorlar

Etkinlikte ziyaretler, 09.00-12.00, 12.00-15.00 ve 15.00-18.00 olmak üzere üç ayrı seans halinde gerçekleştirilecek. Her ziyaretçi yalnızca bir seans için giriş hakkına sahip olacak.

Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanacak etkinlikte, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Bunun yanı sıra TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri sergileniyor.

