Canlı Yayın
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

30 Ağustos Antalya konser ve etkinlik takvimi! Zafer Bayramı'nda Kolpa ve Emre Aydın sahne alacak

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye'nin dört bir tarafında düzenlenen etkinlikler ile kutlanacak. Antalya 30 Ağustos konser ve etkinlik takvimi belli oldu. İlçe belediyeleri tarafından yapılan açıklamalara göre Emre Aydın ve Kolpa ücretsiz konser verecek.

30 Ağustos Antalya konser ve etkinlik takvimi! Zafer Bayramı'nda Kolpa ve Emre Aydın sahne alacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.08.2025
18:19
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
18:19

Ülkemizde her yıl , 81 ilde gerçekleştirilen konserler, , atölyeler ve söyleşilerle kutlanıyor. Özellikle yapılan ücretsiz konserlere vatandaşlar yoğun katılım gösteriyor.

Bu yıl 30 Ağustos'ta 'da düzenlenecek olan ve etkinlikler ise gündem oldu. Vatandaşlar tarafından 30 Ağustos Antalya ücretsiz konserleri ve etkinlikleri merak ediliyor.

30 Ağustos Antalya konser ve etkinlik takvimi! Zafer Bayramı'nda Kolpa ve Emre Aydın sahne alacak

30 AĞUSTOS ANTALYA KONSERLER 2025?

Antalya'nın ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Kolpa grubu konser verecek. Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz tarafından açıklanan bilgilere göre Kolpa konseri Selinus Sahili Halk Büfe'nin yanında saat 21.00'da başlayacak.

30 Ağustos Antalya konser ve etkinlik takvimi! Zafer Bayramı'nda Kolpa ve Emre Aydın sahne alacak

Antalya'nın Alanya ilçesinde ise Emre Aydın konseri gerçekleştirilecek. Eski Belediye Sarayı arkasında yapılacak olan konser saat 21.30'da başlayacak. Antalya Alanya Belediyesi tarafından açıklanan etkinlik programı şöyle:

  • 19.30 Atatürk anıtı önünde buluşma
  • 20.00 Alanya Kent Konseyi ile Fener Alayı
  • 21.00 Kutlama programı (Eski Belediye Sarayı Arkası)

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Kolpa ve Alanya ilçesindeki Emre Aydın konseri ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

30 Ağustos Antalya konser ve etkinlik takvimi! Zafer Bayramı'nda Kolpa ve Emre Aydın sahne alacak

30 AĞUSTOS ANTALYA ETKİNLİK PROGRAMI

Antalya Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıldönümü dolayısıyla Antalya genelinde yapılacak olan etkinlikler açıklandı. Etkinliklerin tarihi, saati ve yeri şöyle:

Resmi Tören ve Kutlamalar

30 Ağustos Zafer Bayramı Resmi Kutlamaları (Muratpaşa Gençlik Merkezi)

  • 10:00 | Cumhuriyet Meydanı

Damla Gönüllüleriyle Çocuk Evleri Ziyareti (Muratpaşa Gençlik Merkezi)

  • 14:30 | Zeytinköy Çocuk Evleri Sitesi

Gençlik ve Spor Şenliği

  • 19:00 | Sahil Yaşam Parkı
30 Ağustos Antalya konser ve etkinlik takvimi! Zafer Bayramı'nda Kolpa ve Emre Aydın sahne alacak

Spor Müsabakaları ve Etkinlikleri

Taekwondo

  • 09:00–11:00, 11:00–13:00 | Aksu Cemal Pelin Kütahya Spor Salonu
  • 14:00–17:00 | Elmalı Güreş Eğitim Merkezi Antrenman Salonu

Güreş

  • 09:00–12:00 | Elmalı Güreş Eğitim Merkezi Antrenman Salonu

Kick Boks

  • 12:00–14:00 | Elmalı Güreş Eğitim Merkezi Antrenman Salonu

Judo

  • 09:00–17:00 | Kumluca Spor Salonu

Bocce

  • 10:00–18:00 | Kepez Semt Spor Salonu - İl Birinciliği
  • 12:00–14:00 | Aksu Cemal Pelin Kütahya Spor Salonu
30 Ağustos Antalya konser ve etkinlik takvimi! Zafer Bayramı'nda Kolpa ve Emre Aydın sahne alacak

Voleybol

  • 10:00–17:00 | Serik 100. Yıl Spor Salonu - Turnuva
  • 16:00–18:00 | Aksu Fen Lisesi Spor Salonu - Etkinlik

Bilardo

  • 10:00–18:00 | Bilardist Bilardo Spor Salonu

Satranç

  • 11:00–15:00 | Antalya Spor Salonu

Taekwondo İl Birinciliği

  • 11:00–15:00 | Antalya Spor Salonu

Basketbol

  • 13:00–15:00 | Aksu Fen Lisesi Spor Salonu
30 Ağustos Antalya konser ve etkinlik takvimi! Zafer Bayramı'nda Kolpa ve Emre Aydın sahne alacak

Kano

  • 13:00–15:00 | Kano Olimpik Sporcu Yetiştirme Merkezi

Yüzme

  • 14:00–16:00 | Aksu Portatif Havuz

Cimnastik

  • 15:00–17:00 | Aksu Cemal Pelin Kütahya Spor Salonu

Futbol

  • 16:00–20:00 | Akseki Merkez Sentetik Çim Saha
#antalya
#konser
#30 Ağustos Zafer Bayramı
#gazipaşa
#Etkinlikler
#Kolpa
#Emre Aydın
#Aktüel
