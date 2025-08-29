30 Ağustos Antalya konser ve etkinlik takvimi! Zafer Bayramı'nda Kolpa ve Emre Aydın sahne alacak

Ülkemizde her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı, 81 ilde gerçekleştirilen konserler, etkinlikler, atölyeler ve söyleşilerle kutlanıyor. Özellikle yapılan ücretsiz konserlere vatandaşlar yoğun katılım gösteriyor.
Bu yıl 30 Ağustos'ta Antalya'da düzenlenecek olan konser ve etkinlikler ise gündem oldu. Vatandaşlar tarafından 30 Ağustos Antalya ücretsiz konserleri ve etkinlikleri merak ediliyor.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Kolpa grubu konser verecek. Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz tarafından açıklanan bilgilere göre Kolpa konseri Selinus Sahili Halk Büfe'nin yanında saat 21.00'da başlayacak.
Antalya'nın Alanya ilçesinde ise Emre Aydın konseri gerçekleştirilecek. Eski Belediye Sarayı arkasında yapılacak olan konser saat 21.30'da başlayacak. Antalya Alanya Belediyesi tarafından açıklanan etkinlik programı şöyle:
Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Kolpa ve Alanya ilçesindeki Emre Aydın konseri ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.
Antalya Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıldönümü dolayısıyla Antalya genelinde yapılacak olan etkinlikler açıklandı. Etkinliklerin tarihi, saati ve yeri şöyle:
Resmi Tören ve Kutlamalar
30 Ağustos Zafer Bayramı Resmi Kutlamaları (Muratpaşa Gençlik Merkezi)
Damla Gönüllüleriyle Çocuk Evleri Ziyareti (Muratpaşa Gençlik Merkezi)
Gençlik ve Spor Şenliği
Spor Müsabakaları ve Etkinlikleri
Taekwondo
Güreş
Kick Boks
Judo
Bocce
Voleybol
Bilardo
Satranç
Taekwondo İl Birinciliği
Basketbol
Kano
Yüzme
Cimnastik
Futbol