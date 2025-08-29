30 Ağustos Antalya konser ve etkinlik takvimi! Zafer Bayramı'nda Kolpa ve Emre Aydın sahne alacak

Ülkemizde her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı, 81 ilde gerçekleştirilen konserler, etkinlikler, atölyeler ve söyleşilerle kutlanıyor. Özellikle yapılan ücretsiz konserlere vatandaşlar yoğun katılım gösteriyor.

Bu yıl 30 Ağustos'ta Antalya'da düzenlenecek olan konser ve etkinlikler ise gündem oldu. Vatandaşlar tarafından 30 Ağustos Antalya ücretsiz konserleri ve etkinlikleri merak ediliyor.

30 AĞUSTOS ANTALYA KONSERLER 2025?

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Kolpa grubu konser verecek. Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz tarafından açıklanan bilgilere göre Kolpa konseri Selinus Sahili Halk Büfe'nin yanında saat 21.00'da başlayacak.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ise Emre Aydın konseri gerçekleştirilecek. Eski Belediye Sarayı arkasında yapılacak olan konser saat 21.30'da başlayacak. Antalya Alanya Belediyesi tarafından açıklanan etkinlik programı şöyle:

19.30 Atatürk anıtı önünde buluşma

20.00 Alanya Kent Konseyi ile Fener Alayı

21.00 Kutlama programı (Eski Belediye Sarayı Arkası)

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Kolpa ve Alanya ilçesindeki Emre Aydın konseri ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

30 AĞUSTOS ANTALYA ETKİNLİK PROGRAMI

Antalya Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıldönümü dolayısıyla Antalya genelinde yapılacak olan etkinlikler açıklandı. Etkinliklerin tarihi, saati ve yeri şöyle:

Resmi Tören ve Kutlamalar

30 Ağustos Zafer Bayramı Resmi Kutlamaları (Muratpaşa Gençlik Merkezi)

10:00 | Cumhuriyet Meydanı

Damla Gönüllüleriyle Çocuk Evleri Ziyareti (Muratpaşa Gençlik Merkezi)

14:30 | Zeytinköy Çocuk Evleri Sitesi

Gençlik ve Spor Şenliği

19:00 | Sahil Yaşam Parkı

Spor Müsabakaları ve Etkinlikleri

Taekwondo

09:00–11:00, 11:00–13:00 | Aksu Cemal Pelin Kütahya Spor Salonu

14:00–17:00 | Elmalı Güreş Eğitim Merkezi Antrenman Salonu

Güreş

09:00–12:00 | Elmalı Güreş Eğitim Merkezi Antrenman Salonu

Kick Boks

12:00–14:00 | Elmalı Güreş Eğitim Merkezi Antrenman Salonu

Judo

09:00–17:00 | Kumluca Spor Salonu

Bocce

10:00–18:00 | Kepez Semt Spor Salonu - İl Birinciliği

12:00–14:00 | Aksu Cemal Pelin Kütahya Spor Salonu

Voleybol

10:00–17:00 | Serik 100. Yıl Spor Salonu - Turnuva

16:00–18:00 | Aksu Fen Lisesi Spor Salonu - Etkinlik

Bilardo

10:00–18:00 | Bilardist Bilardo Spor Salonu

Satranç

11:00–15:00 | Antalya Spor Salonu

Taekwondo İl Birinciliği

11:00–15:00 | Antalya Spor Salonu

Basketbol

13:00–15:00 | Aksu Fen Lisesi Spor Salonu

Kano

13:00–15:00 | Kano Olimpik Sporcu Yetiştirme Merkezi

Yüzme

14:00–16:00 | Aksu Portatif Havuz

Cimnastik

15:00–17:00 | Aksu Cemal Pelin Kütahya Spor Salonu

Futbol