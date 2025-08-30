Türk Yıldızları, SOLOTÜRK gösterisi saat kaçta, nerede? 30 Ağustos Zafer Bayramı gösteri programı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirilecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yurdun dört bir tarafında büyük bir coşkuyla devam ediyor. Kutlamalar kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekiplerinden olan SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları uçuş gösterisi düzenlemeye hazırlanıyor.

Vatandaşlar tarafından Türk Yıldızları, SOLOTÜRK gösterisi saat kaçta ve nerede olduğu merak ediliyor.

TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA, NEREDE?

Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Kütahya/Zafertepe'de gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Saat 17.00'da başlayacak olan gösteri uçuşu Zafertepe Tören Alanı'ndan izlenebilecek.

SOLOTÜRK GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA, NEREDE?

SOLOTÜRK ise 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları kapsamında Ankara semalarında gösteri yapacak. Anıtkabir ve çevresinde yapılacak olan gösteri uçuşu saat 18.30 ile 19.30 arasında gerçekleştirilecek.