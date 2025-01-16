Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'den terörle mücadele mesajı: Tehditleri ortadan kaldıracağız

16 Ocak 2025 10:50 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 11:21

Son dakika haberi: Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Beşar Esad rejiminin önünü açtığı terör örgütlerine karşı yakın zamanda olumlu neticeler alacaklarını söyledi. Suriye'den başka ülkelere tehdit gitmesini istemediklerini belirten Bakan Şeybani, terör tehdidini ortadan kaldıracaklarını vurguladı. Suriye'nin bölünmeden tek devlet olarak kalması gerektiğinin altını çizen Şeybani, Türkiye ile ilişkilere dair de önemli açıklamalarda bulundu.

Suriye​'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye'deki yeni dönem ve iki ülke arasındaki ilişkilere dair önemli açıklamalarda bulundu. TRT Haber'e konuşan Şeybani'nin açıklamaları şöyle:

"ERDOĞAN VE TÜRK HALKI TARİHİN DOĞRU YERİNDE DURDU"

"Sayın Erdoğan Türk halkı tarihte doğru yerde durdu ve insani değerlerin yanında durdu. Halkların iradesinin yanında oldu. Çünkü halklar sadece hürriyet ve onur istemekteydi. Türkiye​ farklı durumlarda etkilendi. Dolayısıyla hakların yanında yer alan kaybetmez. Türkiye bugün bu tutumundan dolayı zaten 2011 den bu yana tarihi mirasımız oldu. Artık bu miras geleceklere de etki edecek. Türkiye çevresini olumlu etkileyecektir. Biz biliyoruz, Türkiye bazı sıkıntılar yaşadı. Ancak Suriye'de yaşananlar, Suriye'nin kurtuluşu her iki halkında yararına olacaktır.

TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİNDE YENİ SAYFA

Başlangıçta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bizi kardeşçe karşıladı. Tabii 14 yıldır Türkiye'nin tutumu zaten devam etmektedir. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler​ nitelikli ilişkiler olacaktır. Ortak diplomatik ilişkiler başladı. İnşaat çalışmaları da büyük yarar sağlayacaktır. Siyasi ilişkilerimizde büyük etki yapacaktır. Bildiğiniz gibi Esad döneminde ilişkiler kopmuştu. Çevre ülkelerle ilişkilerimizin iyi olmasını istemekteyiz. Bölgedeki durumumuzu daha da güçlendirecektir.

Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar yıl bizi misafir etti. Türk halkı büyük oranda gelen Suriyelileri kabul etti ve bütün zorluklara göğüs gerdi. İki ülke arasındaki ilişkiler çok derin. Yeni bir sayfa açıldı şu anda. Bizi hiçbir şey ayıramaz birbirimizden.

"SURİYE BÖLÜNEMEZ"

Artık her Suriyelinin yüzünde tebessüm var ama sorumluluklarımız daha da arttı. Suriyelilerin daha refaha kavuşması için çalışacağız. Biz yıllardır Esad rejiminin kurbanlarıydık. Suriye bölünemez, tek devlet olarak kalmalıdır. Eski uygarlık tarihiyle bütünleşmelidir. Biz Esad dönemi tekrar gelsin istemiyoruz, yönetimin belli bir zümrenin elinde olmasını istemiyoruz. Suriye toplumu Esad döneminde bölündü, parçalandı ama biz bu kırılmayı onarmak istiyoruz. Suriye bütün kesimleriyle temsil edilmeli. Etnik, siyasi, mezhebi ayrışma olmamalı.

YURT DIŞINA KAÇAN SURİYELİLERE ÇAĞRI

Suriye rejiminin saldırıları sonrası 14 milyon kişi ülke dışına kaçmak zorunda kaldı. Gerekli şartları oluşturduktan sonra dışarıdaki kardeşlerimizin geri dönmesini istiyoruz. Güvenlik ve askeri yönden bazı sorunlarımız var ama bu sorunları çözmek istiyoruz. Stratejimiz budur. Onlardan da istifade etmek istiyoruz. Çünkü dışarıda deneyim kazandılar, yeni Suriye için katma değer olacaktır bu.

"DIŞ POLİTİKASDA YENİ SAYFA AÇMAK İSTİYORUZ"

Suriye'nin bu bölgede bulunması kendisine bazı ayrıcalıklar sunmakta. Esad rejimi bu değeri bilmedi, Arap alemiyle ilişkileri kesmişti ama bu ilişkilerin restorasyondan geçmesi gerekiyor. Suriye'nin dış politikasında yeni bir sayfa açılsın istiyoruz. Suriye artık uluslararası etkinliklere de katılıyor. Siyaset anlamında örnek teşkil etmesini istiyoruz Suriye'nin.

"YAPTIRIMLAR KALDIRILMALI"

Yaptırımlar önceki rejime uygulanıyordu artık buna gerek kalmadı. Suriye'nin istikrarı için bu yaptırımların kaldırılması gerekiyor.

"ÖNCELİĞİMİZ KENDİMİZİ ULUSLARARASI TOPLUMA TANITMAK"

Önceliklerimizden birisi kendimizi uluslararası topluma tanıtmak istedik. Arap coğrafyasına heyetler gönderdik, Avrupa'ya göndereceğiz. Dost ülkeleri görüyoruz ki Suriye halkına yardım etmek istiyorlar. Biz de isteklerimizi doğrudan anlatmak istiyoruz uluslararası topluma. Esad rejiminin daha önceki imajının tekrarlanmasını istemiyoruz.

"SURİYE HALKINA ZULMEDENLER YARGILACANAK"

Suriye halkına karşı zulüm olduğunu biliyorduk ama bu boyutta olacağını beklemiyorduk. Rejim düştükten sonra bu tablo ortaya çıktı. Geçici Suriye yönetimi adaleti sağlamaya çalışıyor. Bunları yapanların yargılanması gerekiyor. Bunu yapacağız.

"SURİYE'DE TERÖR TEHDİDİNİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Esad rejimi yok oldu gitti. Rejim, terör örgütlerine yol açtı ve hem dünyaya hem çevre ülkelere zarar verdi. Suriye'nin başka ülkeler için tehdit olmaktan çıkarılması için çalışıyoruz. Suriye'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliği, Türkiye'nin güvenliği de bizim güvenliğimizdir. Bizim topraklarımızdan başka ülkelere tehdit olmasını istemiyoruz. Yakın zamanda önemli adımlar atacağız. Bu tehditleri ortadan kaldıracağız. Olumlu neticeler bekliyoruz.

ULUSLARARASI TOPLUM İSRAİL ÇAĞRISI

İsrail Suriye topraklarına saldırdı. Biz vatanımızı savunmalıyız. İsrail Hizbullah'ı öne sürerek saldırı düzenliyordu ama artık Suriye'nin egemenliğine saygı duymalı. İsrail dahil hiçbir ülkenin bize saldırmasını istemiyoruz. 1974 anlaşmasıyla sınır çizilmişti ve orada bir ara bölge kuruldu ve her iki ülke güvenliği sağladı. Uluslararası toplumdan İsrail'e baskı yapmasını ve işgal ettiği topraklardan çıkarılması için harekete geçmesini bekliyoruz.

"TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ DAHA DA PEKİŞECEK"

Biz Türkiye'yi dost ülke olarak görmekteyiz. Türk halkına büyük saygım ve sevgim var. Suriye'de yaşananlar nedeniyle en çok zorluk çeken ülke Türkiye idi. Türkiye siyasetini çok iyi biliyorum. Suriye halkının da vizyonunu çizmeye çalışıyoruz. Ortak paydalarımız çok fazla. İlişkilerimizin daha da pekişmesini bekliyoruz. 25 milyon Suriyeli olarak daha iyi bir ilişki kurma çabasındayız. Eskiden Esad rejimi vardı, artık biz varız.

TÜRK HALKINA TÜRKÇE MESAJ

Konuşmasını Türkçe konuşarak sonlandıran Şeybani, "Kardeş Türk halkına her şey için teşekkür ederiz" dedi.