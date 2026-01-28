Menü Kapat
10°
Suriye İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kürtler için vatandaşlık talimatı verildi

Suriye İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın imzaladığı kararnameyi uygulamaya koydu. Haseke'de 1962 nüfus sayımından bu yana kayıt dışı kalan Kürt kökenli bireylere tam vatandaşlık hakları tanınacak ve idari işlemler hızlandırılacak.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.01.2026
saat ikonu 20:30
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
saat ikonu 20:34

İçişleri Bakanlığı, ülke toprakları içerisinde ikamet eden Kürt kökenli kişilere verilmesi yönündeki Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin uygulanması talimatı verdi.

RESMİ YAZI GÖNDERİLDİ

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, İçişleri Bakanı Enes Hattab, Kürtlere vatandaşlık verilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanması için Bakanlığın Genel Müdürlüğüne talimat yazısı gönderdi.

KAYIT DIŞI OLANLAR DA KAPSAMA ALINDI

Yazıda, "Suriye'de ikamet eden Kürt kökenli vatandaşlara, kayıtlı olmayanlar da dahil olmak üzere, Suriye vatandaşlığı verilecektir." denildi. Bakanlık yazısında, "Vatandaşlık verilen Kürtlerin hak ve yükümlülükler bakımından tam eşitliğe sahip olacağına yer verilen kararname kapsamında Kürt kökenlilere yönelik tüm idari işlemlerin hızlandırılması gerektiği" belirtildi.

1962’DEN BU YANA SÜREN SORUNA ÇÖZÜM

Suriye Cumhurbaşkanı 'nın 16 Ocak'ta imzaladığı "2026 Yılı 13. Kararname" hükmü uyarınca, "1962 yılında yapılan olağanüstü nüfus sayımı sonucunda, Haseke ilinde kayıt dışı bırakılan ve Suriye topraklarında ikamet eden Kürt kökenli kişilere Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlığının verilmesine ilişkin düzenlemeler kapsamında, kayıt dışı olanlar da dahil olmak üzere, söz konusu kişilerin vatandaşlık statüsüne alınması ve hak ve yükümlülükler bakımından tam eşitliğe kavuşturulmaları kararlaştırılmıştır." denildi.

