Suriye Milli Ordusu'ndan ağır silah sevkiyatı! Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hareketlilik

08 Ocak 2025 08:48 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 09:12

Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasıyla beraber yeni yönetim terör örgütü PKK/YPG'ye karşı hamlelerini hızlandırdı. Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/YPG ile olan cephe hatlarına ağır silahlarla birlikte tank, askeri araç ve savaşçı sevkiyatına başladı. Terörden arındırılan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hareketlilik var.

Şam'dan ilk yurt dışı uçuşu yapıldı: Türkiye-Suriye uçuşları için de tarih belli oldu

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Suriye​'de Beşar Esad​'ın devrilmesiyle Suriye Milli Ordusu​ (SMO) da harekete geçti. Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG​'den kurtarılan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde gece yarısı hareketlilik yaşandı. SMO Müşterek Kuvvetleri, Halep'in Aynularap ilçesi, Rakka ilindeki Ayn İsa ilçesi ve Haseke ilindeki Tel Temir beldesine bakan cephe hatlarına ağır silahlar, askeri araçlar ve savaşçılar sevk etti.

ASKERİ HAZIRLIKLAR ALARM SEVİYESİNDE

SMO Müşterek Kuvvetler Rasulayn Komutanı Ebu Abdullah Muhammed yaptığı açıklamada, tüm cephe hatlarına sevkiyat yaparak askeri hazırlıkları alarm seviyesine yükselttiklerini söyledi.

TERÖR İŞGALİNDEN KURTARILMIŞTI

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmıştı.

HAKAN FİDAN'DAN ASKERİ OPERASYON UYARISI

Öte yandan Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed el-Şara ile görüşmek için Şam'a giden Hakan Fidan da askeri operasyon uyarısı bulunmuştu. Özel bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, terör örgütü PKK/YPG sorununu Suriye'nin üstlenmesi ve gerekli adımları atması gerektiğini söylemişti.

Şam'daki yeni yönetimin savaştan korkmayan bir yönetim olduğunu ifade eden Fidan, açıklamalarına şu sözlerle devam etmişti:

''Görüşmeler devam ediyor, bu konuda bir takım adımların atılması gerekiyor. Buna biraz zaman vermek lazım bir müddet. Kabul etmezse ki zamana oynadıkları ortada. Bu insanlar buraya savaşarak geldiler, Şam'daki yönetim savaştan korkan bir yönetim değil. Biz ultimatomları veya şartları söylerken eğer askeri hareket olmasını istemiyorsanız bizim tarafımızdan ya da Suriye'deki yeni yönetim tarafından bunun şartları bellidir. Bu şartları kimseden saklamadan ortaya koyuyoruz.''

''GEREĞİ ASKERİ OPERASYON''

PKK'lı yönetim kadrosunun Suriye'yi terk etmesi gerektiğini dile getiren Fidan, silahlarını bırakarak yeni sisteme dahil olmalarını ve kansız, problemsiz bir geçişin mümkün olduğunu söylemişti. Fakat aksi bir durumda, ''Gereği yapılacak'' diyen Fidan gereğinin ise 'askeri operasyon' olduğunu vurgulamıştı.