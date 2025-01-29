Suriye, Rusya'dan Beşar Esad'ı istedi! Yeniden inşa için ise tazminat

29 Ocak 2025 15:24 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 15:45

Suriye ve Rusya arasındaki ilk resmi ziyaret gerçekleşti. Rus heyeti Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed el-Şara ile görüştü. Ziyaret sırasında Suriye'nin, devrik lider Beşar Esad'ın iadesinin talep ettiği öne sürüldü.

Trump'ın niyeti Suriye'den çekilmek İsrail'in ise kalıcı olmak! Dengeler değişiyor

Trump'ın niyeti Suriye'den çekilmek İsrail'in ise kalıcı olmak! Dengeler değişiyor

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilip Rusya'ya kaçmasının ardından iki ülke arasındaki ilk resmi ziyaret gerçekleşti. Rus heyeti, Suriye'nin başkenti Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed el-Şara ile görüştü. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mikhail Bogdanov başkanlığındaki heyetin yeni yönetimle görüşmesinde, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne "saygı" dahil önemli konular değerlendirildi.

Rus heyeti, Suriye'deki gelişmeleri takip ettiklerini ve desteklerini aktardı. Görüşmede Moskova'nın tazminat, yeniden inşa ve toparlanma gibi somut adımlarla Suriye halkıyla güvenin "yeniden inşasındaki rolü" vurgulandı.

SURİYE HALKININ ÇIKARLARINA SAYGI GÖSTERİLME

Taraflar, devrilen Esad rejiminin yürüttüğü "acımasız savaşın mağdurları" için hesap verebilirlik ve adaletin sağlanmasını amaçlayan geçiş dönemi mekanizmalarına ilişkin de görüşmelerde bulundu. Suriye'deki yeni yönetim, ülke için adalet, haysiyet ve egemenlik temelinde bir gelecek inşa etmek üzere tüm paydaşlarla ilkeli bir şekilde ilişki kurma kararlılığını teyit ederken, ilişkilerin yeniden tesisinde geçmişteki hataların ele alınması, Suriye halkının iradesine ve çıkarlarına saygı gösterilmesinin öneminin altını çizdi.

BEŞAR ESAD'IN İADESİ

Euronews'in Suriyeli bir kaynağa dayandırılan haberinde, Suriye geçici yönetiminin lideri Ahmed el Şara'nın aralık ayında devrilmesinin ardından Rusya'ya kaçan Beşar Esad'ın iadesini istediği öne sürüldü. Konuyla ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Rus heyetinin, dün Suriye'de geçen yıl Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam'a ilk ziyareti gerçekleştirdiği bildirilmişti. Rus heyetinde, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mikhail Bogdanov ile Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev yer almıştı.