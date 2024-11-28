Suriye yangın yeri! Halep savaşında İranlı komutan öldürüldü

28 Kasım 2024 17:18 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 17:42

Suriye'de Beşar Esad karşıtı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütü ile Esad rejimi arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Yangın yerine dönen Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Kiyamurs Haşimi'nin Halep'teki çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtildi.

Suriye​'nin Halep​ kırsalında dünden bu yana Beşar Esad​ karşıtı muhalif silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile Esad rejimi arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Öte yandan İran​ Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu'nda "askeri danışman" olarak görev yapan Tuğgeneral Kiyamurs Haşimi'nin rejim karşıtı Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) Halep'in batısına düzenlediği saldırılarda hedef alındığı belirtildi. İranlı komutanın saldırı sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de Beşar Esad​ karşıtı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütü, Halep​'in kuzeyinde saldırı başlattı. HTŞ, çatışmalarda Halep'in batısında bulunan Esad rejimi kontrolündeki 32 köy ve noktayı ele geçirdi. HTŞ'nin bugün kontrolünü ele geçirdiği bölge 138 kilometrekarelik bir alana ulaştı.

RUS UÇAKLARI MÜTTEFİĞİ SURİYE İÇİN HAVALANDI

HTŞ örgütüne Suriye hava kuvvetleri ve Suriye'nin müttefiği Rusya karşılık verdi. Rus hava kuvvetleri, HTŞ üslerine bomba yağdırdı.

Rejim karşıtı silahlı grup, Halep kent merkezinin 8 kilometre yakınına kadar geldi. Çatışmaların devam ettiği bildirildi. Öte yandan, bölgedeki çatışmalardan kaçan çok sayıda sivil ise İdlib kırsalına sığındı.