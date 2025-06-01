Suriye yeniden iç savaşa sürükleniyor! ABD'li bakan söyledi, detayları Amerikan medyası yazdı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Suriye uyarısının ardından ABD basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Rubio'nun ''Suriye yeniden bir iç savaşa sürüklenebilir'' sözleri yeniden akıllara geldi.

ABD basının Washington Post, Suriye'de yeni lider Ahmed el-Şara'nın başının radikal gruplarla belada olduğunu yazdı. Haberde, Suriye'nin haftalar içinde yeniden iç savaş sürüklenebileceği belirtildi. Şara'nın Batı ülkeleriyle yakınlığının radikal gruplar tarafından hoş karşılanmadığı, onu iktidara taşıyan gruplar arasında fikir ayrılıkları olduğunu, tehditlerin başladığı belirtildi.

ŞARA HEDEF HALİNE GELDİ

Suriye lideri Şara'nın radikal gruplardan uzaklaştığı, bu nedenle hedef haline geldiği ifade edildi. Şara sonrası dönemde bazı toplulukların şiddete maruz kaldığı belirtilen haberde, Suriye'nin, ABD yakınlaşmasından radikallerin memnun olmadığı yazıldı.

ABD İLE YAKINLIĞI RADİKALLERİ KIZDIRDI

Şara'nın, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından yaptırımların kalkması, Suriye liderinin bu adımı 'tarihi ve cesur karar' olarak tanımlaması da radikal grupları harekete geçirdi. Radikal bir grubun temsilcilerinden olarak kabul edilen Ebu Muhammed el-Makdisi, Şara için 'kafir' fetvası yayımladı.

ABD'Lİ BAKAN SURİYE İÇİN NE DEMİŞTİ?

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, Suriye'nin ''cihatçı grupların oyun alanı haline geldiğini'' belirtti. Rubio, ülkenin ''haftalar içinde tam bir çöküş ve yeniden bir iç savaş ortamına sürüklenebileceği'' uyarısında bulundu.