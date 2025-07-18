Suriye yönetimi Süveyda'ya özel askeri güç gönderme kararı aldı

Suriye’nin güneyinde bulunan Süveyda kentinde Dürziler ile Bedeviler arasında pazar günü başlayan çatışmalarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada bölgeyle ilgili alınan karar duyuruldu. Buna göre Suriye yönetimi, Süveyda'da süren çatışmaları sonlandırmak amacıyla bölgeye özel askeri güç gönderecek.

ARAP AŞİRETLER DE KENTE GİRDİ

Kentteki Bedevilere yardım amacıyla yola çıkan Arap aşiretler Süveyda kırsalına ulaştı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevinden yapılan açıklamada Arap aşiretlerden yaklaşık 200 kişinin, silahlı Dürzilere makineli tüfeklerle ve havan toplarıyla karşılık verdiği aktarıldı.

CAN KAYBI 620'YE ULAŞTI

Suriye İnsan Hakları Gözlemevinden ölü sayısına yönelik yapılan yeni açıklamada, "13 Temmuz Pazar sabahından bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 620’ye ulaştı" denildi.