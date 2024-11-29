Suriye'de Beşar Esad rejimi karşıtı HTŞ örgütü kontrolü ele geçirerek ilerliyor: Çok sayıda ölü var

29 Kasım 2024 09:24 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 09:36

Suriye'de Beşar Esad karşıtı örgüt Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ), Halep'e sürpriz bir saldırı başlattı. 2 gündür süren çatışmalarda örgüt, 400 kilometrekarelik alanı ele geçirdi. Silahlı gruplar 56 yerleşim yerinin kontrolünü sağladı. Çatışmalarda çok sayıda Esad rejimi askeri öldürüldü ve esir alındı. İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Keyumers Purhaşimi de bunlardan biriydi.

El Kaide bağlantılı örgüt Heyet Tahrir Eş-Şam, Suriye​'nin Halep​ bölgesinde, Beşar Esad​ rejimine karşı saldırı düzenledi. İdlib​'de başlayan operasyonun ardından çok sayıda muhalif grup Halep'e gönderildi. Kısa bir sürede silahlı örgüt, Halep'in 4-5 kilometre yakınına geldi.

Suriyeli muhaliflerin Mart 2020'den bu yana rejim güçlerine karşı ilerleme sağladığı ilk büyük saldırısı gerçekleşirken rejim karşıtları 400 kilometrekarelik alanı kontrol altına aldı.

HTŞ ÖRGÜTÜ ÇOK SAYIDA BÖLGEYİ ELE GEÇİRDİ

Rejim karşıtı grupların Halep'in batı kırsalında kontrolünü ele geçirdiği bölgelerin arasında şunlar yer alıyor:

El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı, Debbabat Tepesi, Ancara beldesi, 46. Liva ile ⁠Kefer Besme, Basartun, Hur, ⁠Elkasimiyye, Acil, Bele, Sellum, Kefer Bissin, Şeyh Akil, Hırderkal, Acemi, Ürumsugra, Uveycil, El Hüte, ⁠El Dab'a, ⁠Urum Elkübra, Bişantara, Bakdina, Cemiyet Elmaari, Cemiyet Ebu Amşe, ⁠Cemiyet Emin, Cemiyet Manahil, Cemiyet er Rıdvan, ⁠Mühendisin, Arnaz, Kefernaha, Kanasel, Kefercum, Şeyh Ali, Yaged Elades, Babis, Kefer Naha, Arrade, Mühendisin 2, Başkatin, Zirbe ve Mansura.

HTŞ örgütü, kontrolü ele geçirdiği bölgelerde Esad rejimine ait ağır silah ve askeri araçları ele geçirdi. Çatışmalarda çok sayıda rejim askeri öldü, HTŞ onlarca rejim askerini esir aldı. Bölgedeki siviller, İdlib kırsalına sığındı. Çatışmalar, Halep kent merkezine doğru yoğunlaşarak sürüyor.

ASKERİ HAVAALANI'NA DRONLARLA SALDIRI

Bu sabah saatlerindeki bölgedeki cepheler arttı. İdlib'in doğusunda bulunan Serakip bölgesinde sabah saatlerinde çatışmalar başladı. Silahlı gruplar, rejimin kontrolündeki Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas, Şabur ve Mardih köylerini ele geçirdi. Örgüt, Halep Neyrap Askeri Havaalanı'na dronlarla saldırdı ve bir helikopteri imha etti.

İRANLI KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Keyumers Purhaşimi'nin Suriyeli muhaliflerin Halep'in batısına düzenlediği saldırıda öldüğü bildirildi.

Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla da bilinen İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre, "askeri danışman" olarak nitelendirilen Tuğgeneral Purhaşimi, Suriyeli muhaliflerin Halep yakınlarındaki saldırısında öldü.

Haberde, Purhaşimi'nin askeri görevleri hakkında detay verilmedi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, çatışmalarda 211 silahlı militan ve askerin öldüğünü açıkladı. HTŞ’den 109, Milli Ordu’dan 20 militan öldü. Rejim ordusundan ise 61 asker ve 21 milis hayatını kaybetti.

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Esad güçleri ile muhalifler arasında süren çatışmaya ilişkin açıklama yaptı. MSB kaynakları, "Suriye’nin kuzeyindeki çatışmaları yakından takip ediyoruz" dedi. Kaynaklar, bölgedeki Türk birlikleri için her türlü tedbirin alındığını bildirdi.